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В разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова всплыли новые факты

Развод одной из самых умилительных пар российского шоу бизнеса Кристины Асмус и Гарика Харламова вызвал неожиданно пристальный интерес к паре.

17 июля 2020, 10:30
Кристина Асмус и Гарик Харламов
Кристина Асмус и Гарик Харламов / Instagram

Журналисты выяснили, что Кристина Асмус и Гарик Харламов были не совсем честны в своем заявлении о разводе, им предполагают, что не актриса стала инициатором, а именно именитый комик.

Появилось фото из документов о разводе, на котором видно, что на развод подал Харламов. Снимок опубликовал телеграм-канал Mash.

Новое фото заинтриговало журналистов, ведь по разным заявлениям пары то инициатором была актриса, то это было обоюдное решение, а недавно Гарик Харламов в шутливом тоне, назвав себя "Старый похотливый накроман-сатанист...", объявил, что с ним невозможно ужиться.

/ Mash

Однако, нежелание афишировать свою личную жизнь и отшучиваться ясно - пара всегда была образцовой семьей, несмотря на регулярные сплетни в сети.

К слову, и совместно нажитое имущество супруги делят без суда, а по обоюдному решению дочь Настя будет жить с матерью.

Сейчас Кристина проживает вместе с наследницей в роскошном доме на Рублевке, а Гарик снимает апартаменты неподалеку, чтобы общаться с Настей. У шоумена также есть квартира в центре столицы, которую он приобрел сам.

Напомним, что в России ходили слухи, что причина развода Асмус и Харламова - якобы пьянство и игромания Гарика.

До этого, известная блогерша заявила, что причина развода - измена Кристины Асмус.

Гарик Харламов Кристина Асмус новости шоу бизнеса
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