Кристина Асмус бросила Харламова из-за пьянства и игромании

Кристина Асмус / instagram.com/asmuskristina/

Кристина Асмус и Гарик Харламов неожиданно решили развестись - несмотря на то, что пара стоически перенесла весь хейт от пользователей сетей из-за фильма Текст, в котором снималась Кристина Асмус.

Пара прожила 8 лет, и завела дочь Настю, но неожиданно их пути разошлись - по утверждениям Асмус - проблемы были не в Тексте, и появились еще ранее.

По предварительной договоренности их шестилетняя дочка Настя останется с матерью. Пока пара упорно не называет причин развода, но их назвали знакомые пары в комментарии КП.ру.

"Кристина познакомилась с Харламовым, когда он был в зените своей славы. Если судить о нем чисто по экранному образу, то он легкий человек, балагур. Но в жизни с ним очень непросто. А последние несколько лет он чудит, ведет себя не всегда адекватно. И многие знают, что он выпивает. Отсюда, наверное, главная причина его проблем. Конечно, пока человек влюблен, он старается показать себя с лучшей стороны. А когда ты в семье, на многое открываются глаза. Я поражалась, что они прожили вместе так долго, восемь лет. Могу поздравить Кристину, что она наконец-то решила уйти от Харламова, потому что человек он очень сложный, непредсказуемый", - рассказала концертный промоутер Наталья Субботина.

Она вспомнила, что устраивала корпоратив с Харламовым, и натерпелась неудобств - от того, тот решил ехать не сам, вплоть до отказа ехать и отключенного телефона.

С другой стороны, утверждают, что ни Харламов ни Асмус не склонны к изменам.

"Измены - это не про Гарика и Кристину. Уверена, что не в ревности причина развода. Я с 2003 года работала с Гариком. Он не ходок и не бабник. Он очень избирательный, безбашенно в постель не прыгнет. И женщин меняет не так уж часто. Несколько лет Гарик прожил с певицей Светланой Светиковой. На тот момент Света была более известна, чем он, пела в мюзикле Нотр-Дам де Пари. После расставания с ней Гарик начал флиртовать с Ольгой Серябкиной из группы Серебро", - высказалась давняя знакомая Харламова музыкальный продюсер Олеся Сазыкина.

Создатели фильма Текст утверждают КП, что у Асмус и Янковского нет и не было романа, и на откровенные сцены она согласилась не просто. А промуотер Сергей Лавров утверждает, что развод не повлияет на доходы Харламова - он получает по 30-50 тысяч евро за корпоратив.

Ранее российская блогерша объявила, что по ее мнении, причина развода Асмус и Харламова - измена или игра Асмус в фильме Текст.