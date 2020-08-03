"Я - подружка невесты": Кристина Асмус рассказала о свадьбе Харламова

Кристина Асмус / Instagram

Кристина Асмус ответила на слухи в сети о том, что еще не разведенный Гарик Харламов скоро женится.

У актрисы в Instagram напрямую спросили о том, правда ли то, что Гарик Харламов женится.

"Я тут, все норм. Не теряйте. Каждый день съёмки в кино. Вы как? Че нового?", - написала Асмус в последнем посте.

Ее поклонники поспешили с радостью ее поделиться новым, и сообщили, что у Харламова скоро новая свадьба.

"Правда что Гарик нашел другую и свадьба в январе?", - спросили ее в комментариях.

"Да, я подружка невесты", - ответила Асмус на вопрос.

Гарик Харламов и сам ответил на этот комментарий .

"Ты моя невеста мать , зайди на peredoz_tv и вспомни как все у нас начиналось", - написал он.

Напомним, что дол этого Асмус бесстыже показала оргазм без Харламова на видео.

Напомним, что в России ходили слухи, что причина развода Асмус и Харламова - якобы пьянство и игромания Гарика.

До этого, известная блогерша заявила, что причина развода - измена Кристины Асмус.

Теперь Харламову приписывают скорую свадьбу.