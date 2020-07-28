"Текст уже не тот": Асмус бесстыже показала оргазм без Харламова

Кристина Асмус / Instagram

Российская актриса Кристина Асмус в очередной раз пошутила на тему развода с Гариком Харламовым, и дала лишний повод для сплетен о себе.

Кристина Асмус в Instagram опубликовала видео с оргазмом, который показывала в театре.

"После развода оргазм только такой", - пишет Асмус под постом.

На видео Кристина Асмус за кулисами начала греметь посудой на столе и вдохновенно изображать соитие, причем так, что смутила своего коллегу, который сначала попытался ей подыграть.

Причем, хотя видео заканчивается, видно, что Асмус свою игру не закончила.

Поклонники юмор оценили, но не все поняли - что это за представление, и что вообще только что увидели.

Скорей всего Асмус отыгрывала либо "шум на заднем плане", либо просто шутила во время репетиции.

"Прям как мои соседи сверху.теперь понятно почему они так кричат", "на будильник поставлю - хошь не хошь, а встанешь", "На роды больше похоже", "Это Великолепно", "Только нужно реально,а то в игре это не интересно", "Бл*, бедная посуда", "Это схватки озвучивает она", "Нафиг так стонать... У меня пацан среагирывал", "Правдоподобно", "Это п*здец", "Долго слишком", "Я бы на месте Гарика лишила Вас родительских прав) Если он хоть немного любит свою дочь)", "А можно объяснить, что это такое было?", "Текст уже не тот", - пишут в комментариях.

Ранее в разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова всплыли новые факты.

Напомним, что в России ходили слухи, что причина развода Асмус и Харламова - якобы пьянство и игромания Гарика.

До этого, известная блогерша заявила, что причина развода - измена Кристины Асмус.