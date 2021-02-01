Maruv вызывающе объявила, как к ней теперь обращаться

Maruv / Instagram

Скандальная Maruv, которая недавно взбудоражила развратным фото с подругой, записала видео послание своим поклонникам.

Maruv в Instagram сториз показала шуточный ролик, в котором попросила своих поклонников обращаться к ней по-новому.

"Меня очень бесит, когда в SMS пишут "ок", "все ясно" вместо того, чтобы написать "всегда к вашим услугам, Ваша Светлость", — заявила певица, одевшая для усиления эффекта черную шляпу с широкими полями.

Maruv сказала, как к ней нужно обращаться - видео:

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