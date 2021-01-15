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МастерШеф Профессионалы продлили на 3 сезон - что известно о проекте

15 января 2021, 13:38

Телеканал СТБ заинтриговал своих зрителей тем, что новый сезон проекта МастерШеф Профессионалы выйдет раньше, чем в 2020 году.

МастерШеф Профессионалы 3 сезон
МастерШеф Профессионалы 3 сезон / Instagram

Кулинарное шоу МастерШеф Профессионалы получило множество позитивных отзывов и высокий рейтинг, поэтому было продлено на 3 сезон, который выйдет ранее запланированного.

Второй сезон шоу МастерШеф Профессионалы вышел летом 2020 года, а осенью прошел сезон классического МастерШефа. Теперь же СТБ намекают, что 3 сезон Профессионалов выйдет зимой или весной 2021 года.

"Соскучились по профессионалами? Мы рады вам сообщить, что уже скоро состоится премьера третьего сезона МастерШеф Профессионалы. Борьба за главный приз станет еще ожесточеннее!", - обещают в Instagram СТБ.

В комментариях на прямой вопрос, когда дата выхода МастерШеф Профессионалы 2021, администрация ответила, что совсем скоро. Некоторые расценили это как то, что новый сезон выйдет уже в ближайшие месяцы.

МастерШеф Профессионалы 3 сезон
МастерШеф Профессионалы 3 сезон - судьи / СТБ

МастерШеф профессионалы - судьи 3 сезона

  • Ольга Мартыновская – победительница третьего сезона шоу МастерШеф. До участия в шоу Ольга работала флористом, менеджером в банке, официантом на торжествах во Франции. После победы в проекте девушка воспользовалась возможностью обучения во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, а затем вернулась в Украину. Была судьей на МастерШеф дети, а также фуд-продюсером 5 сезона Мастер Шефа.
  • Владимир Ярославский – кулинар с 23-летним стажем, из которых 15 лет работает шеф-поваром. Управляющий и совладелец киевского ресторана Lucky, бренд-шеф магазина Good Wine, а также шеф-посол поставщиков морепродуктов Аляски Alaska Seafood. Владимир был судьей девятого сезона шоу
  • Эктор Химинес-Браво – знаменитый кулинар и телеведущий из Канады колумбийского происхождения. Он получил известность в Америке и Европе, и так вышло, что в Украине стал главным судьей проектов МастерШеф, а также владельцем сети ресторанов. Получил престижную во всем мире премию The World Master Chef. Эктор известен своим стилем приготовления, и его с нетерпением ждут в ресторанах во всех странах мира, чтобы поучиться у него и получить заказ, который будет готовиться лично кулинаром.

Ранее появились подробности о биографии Холостякак 11 сезона Михаила Заливако.

Эктор Хименес-Браво СТБ Мастер Шеф новости шоу бизнеса
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