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"Кощунство и низость": Разин объявил, что расправу над Ефремовым заказали

Основатель российской группы Ласковый май Андрей Разин шокировал общественность невероятными подробностями развития дела против Михаила Ефермова.

24 июня 2020, 13:47
Михаил Ефремов
Расправу над Михаилом Ефремовым проплатили / КиноПоиск

Музыкальный продюсер и основатель группы Ласковый май Андрей Разин уверен, что некие политические силы "заказали" дело против Михаила Ефремова, который, будучи пьяным провоцировал смертельное ДТП в Москве.

Политические силы и недоброжелатели Михаила Ефремова стремятся добиться максимального наказания для него, пишет Андрей Разин со ссылкой на свои источники.

"Из очень достоверных источников мне стала известна приблизительная сумма, которую некие люди - недоброжелатели Михаила Ефремова заплатили семье погибшего Сергея Захарова и пытаются упрятать его надолго за решётку. Таким образом они расчищают от оппозиции политическую арену. Эти люди вышли на семью покойного сразу после ДТП и предложили им неимоверную сумму денег, а также хорошую защиту, лишь бы семья не шла ни на какие уступки в отношении Михаила Ефремова", - заявляет Андрей Разин.

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"Считаю, что это - кощунство и низость. Причем здесь человеческое горе? Причём здесь политика? Но семья получила огромный куш от этой аварии, поэтому они ведут себя так. И, по всей видимости, будут вести себя таким образом, пока Михаила окончательно не посадят в тюрьму. Я считаю, что это - политическая расправа. Вот и пой после этого частушки про власть. Ладно я поддерживаю решение мочить Навального за то, что этот подонок ненавидит русских и продал свою вонючую шкуру америкосам, но Миша просто от своей независимости и самомнения навлек на себя такую участь. И вот вам финал", - уверен Андрей Разин.

Напомним, что накануне появился окончательный диагноз Михаила Ефремова, в результате которого полиция намеревается требовать максимального наказания для актера.

Как известно, Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения вечером 8 июня врезался в Сергей Захарова, который умер в больнице от тяжелых травм.

В результате Михаил Ефремов пытался покончить с собой, но признал свою вину, и сотрудничает с полицией. Михаила Ефремова отказались защищать все звездные адвокаты России.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса новости России
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