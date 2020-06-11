Под Рязанью хоронят погибшего в аварии с Ефремовым Сергея Захарова

Сергея Захарова похоронили в селе Константиново под Рязанью

В Москве 8 июня после ДТП с Михаилом Ефремовым умер водитель Сергей Захаров, которого протаранил актер.

Похороны были назначены на 11 июня, и проходят в селе Константиново Рязанской области, пишет РИА Новости.

Прощанье происходило у храма Казанской иконы Божией Матери в Константиново, которое находится по соседству с Кузьминским, где жил Захаров.

Церемония проходила с соблюдением норм карантина. Настоятель храма протоиерей Геннадий Черкасов показал специально припасенные для церемонии медицинские маски.

Вероятно, из-за эпидемиологических ограничений народу у храма собралось немного, проститься с погибшим приехали в основном родственники. Люди несли букеты ромашек, пионов, гвоздик. Женщины в черных повязках. Большинство в масках, но остальным маски выдавали при входе в церковь. У церкви дежурят полиция и медики.Читайте такжеМихаил Ефремов попытался покончить с собой

86-летняя мать Захарова Мария Ивановна прибыла в сопровождении родственников перед полуднем. Ей не сказали причины смерти сына - она думает, что он умер от сердечного приступа.

"Семья очень волновалась за ее здоровье, боялись говорить о смерти сына, и она узнала обо всем только в день похорон", - рассказала российским СМИ одна из соседок.

Родственники по-прежнему отказываются общаться с журналистами и в целом очень негативно относятся к их присутствию.

На прощание пустили только близких и журналистов Андрея Малахова (семья подписала с ними контракт). Знакомые семьи говорят, что Ефремов не предлагал помощи и не извинился.

Напомним, Михаила Ефремова обвинили в распространении наркотиков. В его анализах обнаружили не только алкоголь, но и несколько видов наркотиков.

Сын Сергея Захарова предупредил о мошенниках в сети, которые пытаются нажиться на их трагедии.