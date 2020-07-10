В деле против Ефремова появилась новая свидетель

Михаил Ефремов / Скриншот

Российский актер Михаил Ефремов 8 июня спровоцировал смертельное ДТП, от травм в котором умер Сергей Захаров. Адвокат Захарова Эльман Пашаев заявил, что у него есть доказательства невиновности актера. Но теперь появилась свидетельница ДТП, которая может доказать вину Захарова.

Женщина была на месте аварии и на 80% уверена, что артист был за рулем и виноват в смерти курьера Сергея Захарова, говорится в программе Андрей Малахов Прямой эфир.

В программе утверждают, что свидетель решила заговорить о событии на программе, потому что больше не знала куда ей обращаться. Женщина, чье имя не называлось, специально вернулась в Москву, чтобы рассказать о первых минутах после ДТП. Она решила, что это лучше, чем обратится в правоохранительные органы.Читайте такжеСтало известно, почему Ефремов отказался признать свою вину

"Мы же тогда не знали, кто находится за рулем. Все внимание было приковано к грузовику, ведь он перевернулся, а внутри был человек. Я процентов на 80 уверена, что за рулем был Ефремов, но точно утверждать это не буду. Поймите, такая суета была, а я стояла не совсем рядом с автомобилем", – призналась свидетельница.

Напомним, адвокат Михаила Ефремова объявил, что надеется добиться полного оправдания для своего клиента.

Ранее стало известно, почему Михаил Ефремов отказался признавать свою вину.

Михаил Ефремов не принес извинения родственникам Сергея Захарова спустя более месяца после ДТП.