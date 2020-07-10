УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

В деле против Ефремова появилась новая свидетель

В противовес доказательной базе адвоката актера, нашли женщину, которая точно может доказать вину Михаила Ефремова.

10 июля 2020, 12:51
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / Скриншот

Российский актер Михаил Ефремов 8 июня спровоцировал смертельное ДТП, от травм в котором умер Сергей Захаров. Адвокат Захарова Эльман Пашаев заявил, что у него есть доказательства невиновности актера. Но теперь появилась свидетельница ДТП, которая может доказать вину Захарова.

Женщина была на месте аварии и на 80% уверена, что артист был за рулем и виноват в смерти курьера Сергея Захарова, говорится в программе Андрей Малахов Прямой эфир.

В программе утверждают, что свидетель решила заговорить о событии на программе, потому что больше не знала куда ей обращаться. Женщина, чье имя не называлось, специально вернулась в Москву, чтобы рассказать о первых минутах после ДТП. Она решила, что это лучше, чем обратится в правоохранительные органы.Читайте такжеСтало известно, почему Ефремов отказался признать свою вину

"Мы же тогда не знали, кто находится за рулем. Все внимание было приковано к грузовику, ведь он перевернулся, а внутри был человек. Я процентов на 80 уверена, что за рулем был Ефремов, но точно утверждать это не буду. Поймите, такая суета была, а я стояла не совсем рядом с автомобилем", – призналась свидетельница.

Напомним, адвокат Михаила Ефремова объявил, что надеется добиться полного оправдания для своего клиента.

Ранее стало известно, почему Михаил Ефремов отказался признавать свою вину.

Михаил Ефремов не принес извинения родственникам Сергея Захарова спустя более месяца после ДТП.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «В деле против Ефремова появилась новая свидетель». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:59
"Лицемер переобулся в полете": в Сети напомнили, как Порошенко сменил мову на "язык"
12:53
Коронавирус в Украине и мире 10 июля: пересечена новая "красная линия" Видео
12:51
В деле против Ефремова появилась новая свидетель
12:40
Кабмин готов снизить тарифы на отопление: в Минфине рассказали, чего ждать украинцам
12:30
Не светит ослабление карантина: в Минздраве назвали регионы-аутсайдеры Видео
12:21
В Киеве "оживился" коронавирус: какой район самый "грязный" Видео
12:13
"Вся горю, голенькая лапунька": Тина Кароль поразила формами на пикантном фото
11:59
Медитация: названы научно-доказанные преимущества
11:43
Сериал Корона продлили на 6 сезон - все подробности
11:31
Смертельнее коронавируса: Китай предупредил об опасной заразе в Казахстане Видео
11:20
Ляшко может пойти в мэры Киева от партии Зеленского: в Слуге народа назвали условие
11:10
Ефремова оштрафовали на сотни тысяч рублей
10:50
Витамины для похудения: как "разогнать" метаболизм и сбросить вес
10:49
Украинская "борьба с олигархами" - старый скучный не смешной цирк мнение
10:42
В РФ заявили о "двух новых государствах" в Украине – Киев потребовал объяснений Видео
10:30
Как правильно выбрать хостел - ТОП-8 критериев
10:29
Гороскоп всех знаков Зодиака на 11 июля: убыточный риск и успех в работе Видео
10:26
Обучение в школах в условиях COVID-19: в Минздраве анонсировали важное решение Видео
09:41
Украине грозит новый скандал с Грузией: заявление Саакашвили вызвало гневную реакцию Тбилиси
08:58
В Украине Covid-19 не унимается: позади еще одна "красная линия" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять