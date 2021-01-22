Мишель Андраде и Позитив стали ведущими шоу Орел и Решка 2021

Орел и решка Мишель Андраде и Позитив / Instagram Позитив

Новый канал снял свой новый юбилейный сезон тревел-шоу Орел и решка, права на который он купил еще в 2020 году. В новом 10 сезоне проекта будет традиционно двое ведущих, но 2021 год принес свои сюрпризы - ими стали подопечные Потапа - Мишель Андраде и Позитив.

Новый сезон шоу Орел и решка 2021 выйдет на Новом канале 13 февраля.

"2021-ый только начался, а уже радует! О май гад! Мы с Позитивом станем ведущими первого выпуска юбилейного сезона Орел и Решка: 10 лет. И возьмем вас в очень крутоеее путешествие! Догадайтесь куда полетим?Встретимся 13 февраля в эфире Нового канала", - пишет Мишель Андраде по этому поводу.

Орел и решка Мишель Андраде и Позитив / Instagram

"Мы с Мишель Андраде преодолели все закрытые границы и стали ведущими первого выпуска юбилейного сезона Орел и Решка: 10 лет. Угадайте куда мы отправились?", - предложил Позитив.

Напомним, что в 2020 году Новый канал начал показ проекта Орел и решка. Вышли несколько новых сезонов, в том числе, Орел и Решка: Девчата с Настей Ивлеевой.

За это время прошли съемки 10 сезона Орел и решка, который можно смотреть традиционно по субботам в 11 часов с 13 февраля.