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Мишель Андраде рассказала, что осталось за кадром съемок Орла и Решки

24 февраля 2021, 17:58

Украино-боливийская певица Мишель Андраде рассказала, как ее встречали на родине, и какой эпизод не попал в выпуск на ТВ.

Мишель Андраде
Мишель Андраде / Пресс-служба Новый канал

Съемки новых выпусков Орла и решки всегда проходят "с огоньком" и позволяют порадоваться всей съемочной группе.

В процесс работы часто вовлекают и простых прохожих - именно так произошло на съемках 10 сезона Орла и решки в Боливии, когда в дело пошел дрон.

Как сообщила Мишель Андраде в комментарии для Главреда, местные жители очень удивились такому чуду техники. Но добрые операторы вместе с певицей Michelle Andrade порадовали толпу и вовлекли в магический процесс, который не попал в выпуск проекта.

"Собрались все парни из города, кто-то передал сарафанным радио, что мы снимаем с дроном. В Боливии ездят на лошадях, в каретах, над которыми есть зонты. Одна из них была без зонта - мы назвали ее кабриолетом. Так вот, к нам приехали даже на этом кабриолете! - вспоминает ведущая первого выпуска "Орла и решки. Новый сезон Michelle Andrade.

Мишель Андраде
Мишель Андраде / Пресс-служба Новый канал

"Все начали собираться, было очень много детей, в основном мальчиков. Они увидели свою землю свысока, рассматривали свои дома. Было очень классно", - призналась она.

К счастью зрителей, часть съемок в родном городе Мишель попала в выпуск. Во время эпизода в местной столовой, боливийцы с юмором и очень бурно отреагировали на съемки. Часть этих кадров была показала в самом выпуске, часть позже, когда Позитив и Мишель добрались до своих целей путешествия.

10 сезон шоу Орел и решка 2021 выходит по субботам в 10:00 на Новом канале.

Ведущими следующего выпуска 27 февраля стали музыкант Иван Дорн и шоумен Александр Гудков. С рюкзаком и золотой безлимитной картой они посетят Португалию.

Орел и Решка Мишель Андраде новости шоу бизнеса Новый канал
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