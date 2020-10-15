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Модель Вероника Дидусенко раскрыла закулисье Milan Fashion Week

15 октября 2020, 13:25

Украинская модель, активистка и победительница Мисс Украина 2019 Вероника Дидусенко раскрыла секреты модной индустрии после приглашения на Milan Fashion Week

Вероника Дидусенко
Вероника Дидусенко / Мастер Менеджмент

Milan Fashion Week — ожидаемое модное событие, которое ежегодно собирало более 20 тысяч гостей. В 2020 году модным домам пришлось искать не только новые форматы самовыражения, но и существенно ограничить количество приглашенных гостей, а некоторые бренды и вовсе проводили показы за закрытыми дверями.

Украинская модель, экс-Мисс Украина 2018, активистка в области защиты прав женщин Вероника Дидусенко получила приглашение на модное событие в Италию.

Как рассказала Вероника, гражданам Украины был запрещен въезд в Италию, из-за коронавируса. Тем не менее правительство Италии сделало всё возможное, чтобы украинские модели получили специальное разрешение на въезд в Италию.

"Пандемия внесла новую реальность в мир моды и итальянские дизайнеры уверенно приняли этот вызов. Max Mara, Etro, Fendi и Valentino были среди тех отважных 20-ти брендов, которые устраивали оффлайн шоу на разных локациях в Милане. Например, Fendi, не имея возможности пригласить именитых топ-моделей, таких, как Кайя Гербер или Белла Хадид (американским гражданам строго запрещен въезд в Европу) решили пригласить топ-моделей других эпох, например, одной из моделей было 70(!) лет. В то же время бренд Moschino решил пойти другим, я бы даже сказала радикальным путём — вообще не приглашать "живых" моделей, а использовать специально разработанные куклы, которые полностью повторяют образы моделей", - призналась девушка.Читайте такжеНеделю моды в России отменили из-за коронавируса

Однако, по ее словам, организаторы Milan Fashion Week сделали все возможное, чтобы соблюдать правила безопасности при коронавирусе.

"В то время как обычный "докризисный" показ топовых итальянских брендов вмещал, как правило, больше тысячи человек, то сейчас количество приглашённых существенно снизилось, иногда и до ста человек. Нередко приглашёнными были исключительно пресса и байеры, причём рассадку организовывали таким образом, что между людьми расстояние было не менее двух метров", — поделилась о Milan Fashion Week Вероника Дидусенко.

За неполный месяц пребывания в Италии, украинка успела поработать с такими брендами, как Мах Маra, Off-White и Opening Ceremony из NGG Group. Особое удовольствие Дидусенко получила работая с популярным итальянским брендом Galla, который использует всю многообразную палитру цветов мира и несет оптимизм, который сейчас так необходим для граждан всех стран мира.

  • Вероника Дидусенко Milan Fashion Week 2020 Мастер Менеджмент
  • Вероника Дидусенко Milan Fashion Week 2020 Мастер Менеджмент
  • Вероника Дидусенко Milan Fashion Week 2020 Мастер Менеджмент
  • Вероника Дидусенко Milan Fashion Week 2020 Мастер Менеджмент
  • Вероника Дидусенко Milan Fashion Week 2020 Мастер Менеджмент
  • Вероника Дидусенко Milan Fashion Week 2020 Мастер Менеджмент
  • Вероника Дидусенко Milan Fashion Week 2020 Мастер Менеджмент
  • Вероника Дидусенко Milan Fashion Week 2020 Мастер Менеджмент
  • Вероника Дидусенко Milan Fashion Week 2020 Мастер Менеджмент

Напомним, что с 2018 года Вероника ведет международную кампанию #righttobeamother, такой актуальный в современном западном мире. Цель кампании — заставить крупнейшие в мире конкурсы красоты пересмотреть свои правила, запрещающие матерям, замужним и разведенным женщинам в них участвовать.

"Моя социальная кампания #righttobeamother вызвала резонанс и интерес. Итальянцы очень активны, когда речь идёт о защите прав женщин. Поэтому эта тема для них всегда актуальна". — прокомментировала Вероника.

Так как fashion-индустрия работает в сокращённом режиме, у Вероники Дидусенко было достаточно времени, чтобы насладиться атмосферой Италии. В свободное время модель посетила озеро Комо, национальный парк Чинкве-Терра, небольшой горный городок Бьелу, а также прогуливалась по Милану. Италия прекрасна, впрочем, как и всегда!

По возвращении с мероприятия девушка собирается активизировать свою кампанию в США.

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