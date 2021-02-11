УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Мошенники довели до истерики Злату Огневич и чуть не уничтожили ее репутацию

11 февраля 2021, 11:10

Украинская певица Злата Огневич в слезах рассказала, что почти год спустя узнала, что мошенники воспользовались ее именем и подставили на большие деньги.

Злата Огневич
Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Украинская звезда Злата Огневич в слезах рассказала, что только узнала о том, что во время карантина в 2020 году неизвестный от имени ее команды в рамках договора с известным брендом взял предоплату в 5000 долларов, а потом пропал.

Певица в своем Instagram назвала это ужасным ударом по ее репутации и огромной суммой, с которой теперь нужно что-то делать.

"Сразу скажу, что делать ток-шоу на данную тему не собираюсь. Всё, что я могла - озвучила. Остальное - конфиденциальная информация, мы работаем над вопросом", - подчеркнула она.

Злата Огневич попала в скандал - подробности

В своем посте в видео Злата рассказала, как неизвестный мошенник "кинул на деньги сразу известную компанию и подставил ее.

"Я в полнейшем бешенстве!!! Мечтаю, чтобы в нашей стране воров наказывали, как когда-то в арабских странах: отрезали конечности, в зависимости от тяжести преступления. Очень много вопросов к данной ситуации! Почему я узнаю только сейчас? Что это - боязнь обратиться к артисту или непрофессионализм?", - пишет она.

Она уверяет, что вместе с командой уже начала расследовать этот инцидент, и будет сообщать об успехах. Бренду она посоветовала уволить человека, который выдал деньги неизвестно кому, а от себя пообещала найти "эту сволочь" и разобраться за такую подставу.

"Обращаюсь ко всем брендам: в шапке профиля есть ссылка на аккаунт, где мы рассматриваем вопросы сотрудничества. Так же, есть контакты команды на официальном сайте. И, наконец, моя официальная страничка в инста zlata.ognevich. Прошу Вас, будьте внимательны и не доверяйте посторонним "людям", - подчеркнула она.

Поклонники посочувствовали Злате, и рассказали о разных вариациях этой схемы, а также напомнили, что подписи Златы ни на каких документах нет, так что по большей части это проблема бренда.

Злата Огневич новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Мошенники довели до истерики Злату Огневич и чуть не уничтожили ее репутацию». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Оля Полякова публично оскорбила Тину КарольОля Полякова публично оскорбила Тину Кароль Телеведущая 1+1 разводится и пообещала мужу найти новую женуТелеведущая 1+1 разводится и пообещала мужу найти новую жену Самая красивая модель в мире Белла Хадид устроила откровенную фотосессию в ваннойСамая красивая модель в мире Белла Хадид устроила откровенную фотосессию в ванной Дочь Евгения Кафельникова Алеся без трусов произвела фурорДочь Евгения Кафельникова Алеся без трусов произвела фурор Диана Шурыгина топлес показала грудь на публикеДиана Шурыгина топлес показала грудь на публике
Следующий материал

Последние новости

12:35
Гороскоп на 12 февраля для всех: конец личных проблем и условие для любовного успеха
12:30
Стало известно о планах режима Лукашенко по конституционной реформе в Беларуси Видео
12:28
Нардепы предложили выгнать из Рады журналистов 112 Украина, ZIK и NewsOne Видео
12:23
Звезду Мандалорца уволили за политическую позицию и высказывания в соцсетях
12:07
Витамин D: назван признак передозировки Видео
Реклама
12:07
"Слуги народа" решили выдвинуть известного стронгмена кандидатом в нардепы - СМИ Видео
11:50
Украину накрыли новые снегопады: какие дороги попали в снежный плен Видео
11:47
Эксперты рассказали, как сон может помочь от неприятного состояния желудка Видео
11:37
НВО запускает сериал Велма и назвал исполнительницу главной роли Видео
11:23
Суд вернул проспекту Степана Бандеры в Киеве старое название Видео
11:23
Лукашенко на переговорах с Путиным попросит денег: СМИ узнали сумму Видео
11:20
В Минцифры объяснили, как украинцы смогут менять прописку онлайн Видео
11:10
Мошенники довели до истерики Злату Огневич и чуть не уничтожили ее репутацию Видео
11:02
Гороскоп на 11 февраля для всех: резкий деловой прорыв и наказание за игнор Видео
10:53
Врачи указывают на скрытый симптом диабета в ногах Видео
10:46
В Укргидрометцентре рассказали, когда и где ждать 30-градусных морозов Видео
10:29
Прошла экспертиза на вменяемость сына Рудковской и Плющенко
10:27
Холод может вызвать смертельное состояние - исследование Видео
10:25
Когда и кому в Украине повысят пенсии в 2021 году: даты и условия Видео
10:10
Кулеба назвал причину закрытия в Украине "каналов Медведчука" Видео
Реклама
10:04
В ВОЗ раскрыли новые данные о начале пандемии COVID-19 Видео
10:03
В США более 120 бывших "республиканцев" готовы создать новую партию из-за Трампа – Reuters Видео
09:52
В сериале The Last of Us главные роли исполнят звезды Игры престолов
09:39
Uber отключил популярную услугу по заказу такси в Украине Видео
09:08
Жуткое ДТП под Кропивницким: погиб известный музыкант, его жена в реанимации
09:05
В Раде решили заставить Facebook и Netflix платить налоги в Украине Видео
09:03
Накопительная система пенсий: как украинцев будут грабить по-новому
08:48
Стали известны детали первых переговоров США и Китая Видео
08:44
Нафтогаз подложил Зеленскому очередную свинью мнение
08:11
Схема на 2 млн долл. ежегодно: экс-ректор "сдавал" экзамены студентам-медикам
07:48
Врач рассказал, что защитит от вируса лучше масок Видео
07:18
Циклон не отступает: какие регионы Украины сегодня снова завалит снегом Видео
07:14
Новые снегопады и сильные морозы: синоптики дали прогноз погоды на неделю
06:56
Почему НАБУ резко взялось за китайские вакцины мнение
06:38
Большинству "новых мигрантов" откажут во въезде в США - Белый дом
06:29
Великолепные кожаные брюки, без которых мода 2021 немыслима: фото Фото
06:03
Какая пища вреднее всего для сердца и сосудов - ответ кардиологов Видео
05:31
У Кравчука оценили вероятность выхода Украины из договоренностей с Россией по Донбассу Видео
05:09
Ученые придумали способ определить COVID-19 при помощи смартфона Видео
04:35
В моду вернулись неземные туфли из 40-х, которые подарил миру Кристиан Диор Фото Видео
Реклама
04:06
С какими симптомами гайморита нужно срочно обращаться к врачу Видео
03:29
Всё не то и всё не так: эксперт перечислил все "зрады" вакцинации в Украине Видео
02:50
Политолог назвал три главных причины, почему Украина не вступает в НАТО Видео
02:11
"Друзья Путина" купили президенту РФ дачу Брежнева в Крыму Видео
01:36
Как различить "токсичные отношения" - 7 главных признаков от сексолога
00:57
Диетологи рассказали, кому нельзя есть квашеную капусту
00:44
Голая Светлана Бондарчук бесстыже показала аппетитную грудь и ягодицы
00:34
Байден пригрозил применить военную силу США по всему миру Видео
00:01
В Германии озвучили очередное оправдание строительства Северного потока-2 Видео
10 февраля, среда
23:24
Синоптик назвала дату потепления в Украине Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять