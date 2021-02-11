Мошенники довели до истерики Злату Огневич и чуть не уничтожили ее репутацию

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Украинская звезда Злата Огневич в слезах рассказала, что только узнала о том, что во время карантина в 2020 году неизвестный от имени ее команды в рамках договора с известным брендом взял предоплату в 5000 долларов, а потом пропал.

Певица в своем Instagram назвала это ужасным ударом по ее репутации и огромной суммой, с которой теперь нужно что-то делать.

"Сразу скажу, что делать ток-шоу на данную тему не собираюсь. Всё, что я могла - озвучила. Остальное - конфиденциальная информация, мы работаем над вопросом", - подчеркнула она.

Злата Огневич попала в скандал - подробности

В своем посте в видео Злата рассказала, как неизвестный мошенник "кинул на деньги сразу известную компанию и подставил ее.

"Я в полнейшем бешенстве!!! Мечтаю, чтобы в нашей стране воров наказывали, как когда-то в арабских странах: отрезали конечности, в зависимости от тяжести преступления. Очень много вопросов к данной ситуации! Почему я узнаю только сейчас? Что это - боязнь обратиться к артисту или непрофессионализм?", - пишет она.

Она уверяет, что вместе с командой уже начала расследовать этот инцидент, и будет сообщать об успехах. Бренду она посоветовала уволить человека, который выдал деньги неизвестно кому, а от себя пообещала найти "эту сволочь" и разобраться за такую подставу.

"Обращаюсь ко всем брендам: в шапке профиля есть ссылка на аккаунт, где мы рассматриваем вопросы сотрудничества. Так же, есть контакты команды на официальном сайте. И, наконец, моя официальная страничка в инста zlata.ognevich. Прошу Вас, будьте внимательны и не доверяйте посторонним "людям", - подчеркнула она.

Поклонники посочувствовали Злате, и рассказали о разных вариациях этой схемы, а также напомнили, что подписи Златы ни на каких документах нет, так что по большей части это проблема бренда.