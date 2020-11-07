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Наследство на 100 миллионов: стало известно, кому достанется недвижимость Жванецкого

7 ноября 2020, 16:57

Официально у писателя осталось пятеро детей от трех браков.

Жванецкий
Михаил Жванецкий / Facebook.com

На наследство умершего накануне известного сатирика Михаила Жванецкого могут претендовать все его дети, заявил адвокат Сергей Жорин.

По словам Жорина, на наследство Жванецкого смогут претендовать все его дети, независимо от статуса. Главное, чтобы было установлено родство с ним, пишет Teleprogramma.pro.

"Не имеет значения, брачные ли это дети или нет. Если юридически родство не было оформлено, то у этого ребенка будут проблемы. Сначала он будет пытаться устанавливать родство, а потом вступать в наследство, что не так-то просто", - прокомментировал адвокат.

Он отметил, что на судьбу наследства может также повлиять брачный договор, если он существует. Если нет, половина нажитого во время брака имущества передадут его последней супруге Наталье Суровой.

"А вот вторая половина в равных долях будет делиться между наследниками первой очереди: это и дети, и супруга. Если считать и шестого предполагаемого сына, то каждый из наследников вместе с женой может получить по одной седьмой от половины наследства, то есть в общем по одной четырнадцатой доле", - пояснил юрист.

Также нельзя исключить, что Михаил Жванецкий мог оставить завещание. "Должна быть выполнена воля ушедшего из жизни. Но если кто-то из наследников первой очереди нетрудоспособен, например, пенсионер, ребенок, не достигший совершеннолетия или инвалид, то ему полагается обязательная доля. Это половина того, на что мог претендовать этот наследник, если бы не было составлено завещание. Другие же трудоспособные наследники, не упомянутые в завещании, не могут ни на что рассчитывать", - подчеркнул Жорин.

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Официально у писателя осталось пятеро детей от трех браков - две дочери и три сына. При этом есть информация о том, что у сатирика есть еще один внебрачный сын от домработницы. Официального подтверждения этому нет.

Как уточняет kp.ru, жена Жванецкого Наталья тоже из Одессы. Они начали жить вместе, когда ей было 24 года, а ему 56 лет.

У семьи есть просторная квартира в центре Москвы в Старопименовском переулке – около 250 квадратных метров. Стоимость подобной жилплощади – оценивается в сумму 90 млн. руб. В этой квартире живет сын Михаила и Натальи Жванецких – 25-летний Дмитрий. Супруги обосновались в подмосковном доме, где долгие годы им помогала по хозяйству домоправительница Ольга, она тоже из Одессы. Есть у семьи еще один дом – на родине. Имущество артиста оценивается в сумму более 100 млн. руб.

У Жванецкого есть взрослые дети от других браков. Это - дочь Лиза и сын Максим, который живет в США. Также известно о двух внебрачных детях – журналистке Ольге и сыне Андрее. Но тесных связей артист ни с кем из них не поддерживал, пишет издание.

6 ноября Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким писателя-сатирика Михаила Жванецкого. 7 ноября в Одессе объявлено днем траура из-за смерти Жванецкого.

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