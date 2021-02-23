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Назвали дату и место похорон актрисы Екатерины Градовой

23 февраля 2021, 16:31

Родственники определились с прощанием и похоронами советской актрисы.

Екатерина Градова
Екатерина Градова / кадр из фильма 17 мгновений весны

Родственники и коллеги советской и российской актрисы Екатерины Градовой после ее смерти приняли решение о похоронах женщины.

Как сообщает РИА новости, Екатерина Гракова умерла от ишемической болезни смерти, и ее похоронят на знаменитой "Алее Звезд".

"Екатерина Георгиевна Градова - прекрасная артистка и мама нашей ведущей актрисы Марии Мироновой будет похоронена на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища. Похороны состоятся 24 февраля", - сказал директор театра Ленком Марк Варшавер.Читайте такжеУмерла Екатерина Градова - радистка Кэт из фильма 17 мгновений весны

Он добавил, что причиной смерти Градовой стала ишемическая болезнь сердца. Женщина умерла на 75-м году жизни.

До этого адвокат Тимур Маршани рассказал о ее наследстве.

Она оставила дом под Владимиром, квартиру в областном центре, а также две квартиры в центре Москвы. На них претендуют трое ее родственников - муж, дочь и приемный сын.

Как он сообщил изданию Телепрограмма.про, муж получит 50% наследства, а все остальное будет делиться на три части.

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