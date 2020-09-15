Российский актер Михаил Ефремов, который начал отбывать наказание за смертельное ДТП с Сергеем Захаровым, обзавелся новым адвокатом.
Заключенному актеру Михаилу Ефремову нашли нового адвоката - Эльмана Пашаева заменит Роман Филиппов.
Роман Филиппов является экспертом уголовного и гражданского права РФ, пишет телеграм-канал Mash.
"Он позиционирует себя специалистом в сфере уголовного и гражданского процесса. Статус адвоката Филиппов получил в 2014-м году, его юридический стаж более 15 лет", - говорится в сообщении.
Стоимость услуг Романа Филиппова, судя по информации телеграм-канала, поскромнее, чем мифические 11 миллионов Эльмана Пашаева.
"Судя по расценкам на сайте компании, в которой работает Филиппов, обжалование приговора Ефремову может обойтись его семье от 45 тысяч рублей", - объяснили журналисты.
Семья Ефремова попросила адвоката Филиппова не общаться со СМИ.
"Новый защитник актёра отключил телефон и собирается в тишине готовить апелляционную жалобу", - рассказал нам один из его коллег.
- Как ранее сообщал Главред, Эльман Пашаев заявил, что закончил работу с Ефремовым сразу после оглашения приговора. Пашев объявил, что подаст заявление в апелляцию, но до сих пор этого не сделал.
- Напомним, что руководитель театра "Модерн" считает, что Эльман Пашаев мог отомстить Ефремову за погибшую в ДТП семью.
- Как известно, Михаила Ефремова осудили на 8 лет колонии общего режима и лишения прав еще на 3 года после выхода на волю.