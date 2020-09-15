Михаил Ефремов / Гражданин Поэт/Youtube

Заключенному актеру Михаилу Ефремову нашли нового адвоката - Эльмана Пашаева заменит Роман Филиппов.

Роман Филиппов является экспертом уголовного и гражданского права РФ, пишет телеграм-канал Mash.

"Он позиционирует себя специалистом в сфере уголовного и гражданского процесса. Статус адвоката Филиппов получил в 2014-м году, его юридический стаж более 15 лет", - говорится в сообщении.

Стоимость услуг Романа Филиппова, судя по информации телеграм-канала, поскромнее, чем мифические 11 миллионов Эльмана Пашаева.

"Судя по расценкам на сайте компании, в которой работает Филиппов, обжалование приговора Ефремову может обойтись его семье от 45 тысяч рублей", - объяснили журналисты.

Семья Ефремова попросила адвоката Филиппова не общаться со СМИ.

"Новый защитник актёра отключил телефон и собирается в тишине готовить апелляционную жалобу", - рассказал нам один из его коллег.