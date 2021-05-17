Назвали имя победительницы конкурса Мисс Вселенная 2020

В США прошел конкурс красоты Мисс Вселенная, который был под угрозой срыва из-за коронавируса.
В ночь на 17 мая прошел финал конкурса красоты Мисс Вселенная 2020, где Украину представляла модель Елизавета Ястремская.
После нескольких недель подготовки и показов наконец прошли финальные испытания и дефиле, и девушки уже были готовы к оглашению результатов.
Первое место в этом году получила мексиканка Андреа Мезе.
Победительница Андреа Меза является программистом по образованию, а также визажистом и активисткой, занимающаяся правами женщин.
Она стала третьей представительницей своей страны, которая победила на Мисс Вселенная за всю историю конкурса. Ранее Мексика занимала первое место в 1991 и 2010 годах.
Мисс Вселенная 2020 - какое место заняла Украина
Представительница Украины на конкурсе красоты Мисс Вселенная, Елизавета Ястремская очаровала зрителей и жюри своей красотой, а также ухитрилась показать все свои таланты на разных этапах подготовки к финалу. Украинка получила место среди 21 лучших конкурсанток.
Среди лидеров также Бразилия, Индия, Перу и Доминиканская Республика.