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В США застрелили репера Lil Marlo

Музыканта убили за рулем.

12 июля 2020, 23:58
Lil Marlo
Lil Marlo погиб / Фото: Instagram/lilmarlo_1

В США в Атланте 12 июля неизвестные застрелили популярного рэпера Lil Marlo.

Как сообщает TMZ со ссылкой на полицию, музыканта убили за рулем его автомобиля.

Настоящее имя погибшего - Рудольф Джонсон. На место инцидента прибыли врачи, им оставалось лишь констатировать трагическую смерть 30-летнего музыканта.

Следствие полагает, что Lil Marlo — участник лейбла Quality Control — стал жертвой спланированного заранее убийства. Хотя изначально правоохранители получили информацию о дорожно-транспортном происшествии.

По предварительной версии, музыкант был застрелен, находясь за рулем, нападение было предумышленным. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Lil Marlo стал известен благодаря трекам 1st N 3rd, F**em и The 9 + Z6ne. У музыканта остались сын и дочь.

Напомним, знаменитый американский репер Dr. Dre, который недавно прилетал в Украину на концерт Квартала 95, разводится с женой после 24 лет брака.

Как ранее сообщалось, российский репер Алексей Долматов, которому с 2016 года запрещено посещение Украины из-за выступлений в Крыму, анонсировал масштабный концерт по всей стране после карантина.

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