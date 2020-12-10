Объявили полный список номинантов на премию Yuna 2021

В Киеве прошла церемония, на которой объявили номинантов на премию Yuna 2021, среди которых музыканты, которые отличились с ноября 2019 года.
В среду, 9 декабря, оргкомитет Национальной музыкальной премии Yuna назвал номинантов 2021 года. Их торжественное объявление состоялось в заведении Healthy Fast Food Outlet в присутствии представителей СМИ и украинских артистов. Согласно карантинным правилам, действующим в Украине, количество гостей на мероприятии было ограничено и не превышало допустимые нормы.
Организаторы Yuna получили конверты со списками претендентов на награду прямо во время церемонии - от представителя компании Deloitte Ukraine, которая является гарантом честности голосования жюри премии. В 2021 году номинантов и победителей Yuna выбирают 79 экспертов.Читайте такжеПоявился рейтинг лучших сериалов 2020 от IMDb
На премию, выдвигались работы украинских исполнителей, вышедшие в период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года. Премия Yuna 2021 будет вручена в 17 номинациях.
Полный список номинантов Yuna 2021
Лучшая исполнительница:
- Alina Pash
- Alyona Alyona
- Jerry Heil
- NK
- Оля Полякова
Лучший исполнитель:
- Khayat
- Max Barskih
- Monatik
- Артем Пивоваров
- Сергей Бабкин
Лучшая поп-группа:
- Kadnay
- Kazka
- Mozgi
- Tvorchi
- Время И Стекло
Лучшая рок-группа:
- O.Torvald
- Pianoбой
- The Hardkiss
- Bez обмежень
- Бумбокс
Открытие года:
- Go_A
- Kosmopolis
- Lida Lee
- Our Atlantic
- Асафатоv
Лучший видеоклип:
- Ангела – Бумбокс И Крихитка
- Вечериночка – Monatik И Вера Брежнева
- Історія України За 5 Хвилин – ТНМК
- Кіно – Антитела
- Кобра – The hardkiss Та Monatik
Лучший альбом:
- 13 Waves – Tvorchi
- 1990 – Max Barskih
- Eclectica – NK
- Nirvana – Kazka
- Жіноча Сила – Tayanna
- Земной – Артем Пивоваров
Лучшая Песня:
- Вільна – Тина Кароль И Юлия Санина
- Гора – The Hardkiss
- Дежавю – Артем Пивоваров
- Кіно – Антитела
- Кобра – The Hardkiss И Monatik
Лучшая песня на другом языке:
- 99 – Krutь
- A Huevo – NK
- Bonfire – Tvorchi
- Make It Rain Champagne – Верка Сердючка
- Вечериночка – Monatik И Вера Брежнева
Лучший электронный хит:
- Bonfire – Tvorchi
- Dancediscoparty – Kadnay
- I Want You – Maruv И Boosin
- Сеанс – Onuka
- Холодна Ніч – Ivan Navi
Лучший хип-хоп-хит:
- Bosorkanya – Alina Pash
- Mavka – Mamarika
- Ангела – Бумбокс И Крихитка
- Гори – Alyona Alyona И Kalush
- Історія України За 5 Хвилин – ТНМК
Другой формат:
- Alloise
- Pur:Pur
- Dakhabrakha
- Евгений Хмара
- Луна
Лучший Дуэт/Коллаборация:
- Ангела – Бумбокс И Крихитка
- Вечериночка – Monatik И Вера Брежнева
- Вільна – Тина Кароль И Юлия Санина
- Героям – Бez Обмежень, Kozak System, Скай, Артур Даниелян
- Кобра – The Hardkiss и Монатик
Лучший эстрадный хит:
- Безумная Любовь – Олег Винник
- Киця – Dzidzio И Оля Цибульская
- Красная Помада – Ирина Билык
- По Кайфу – Олег Кензов
- Свят! Свят! Свят! – ПТП, Олег Винник, Оля Полякова
Лучшее Концертное Шоу:
- Green Grey – Вертикальний Концерт Live In Kyiv
- Kazka – Nirvana
- The Hardkiss – The Hardkiss. Акустика
- Антитіла – Hello Kyiv Live
- Время И Стекло – Последний Танец
Список претендентов в категории "Лучший менеджмент артиста" будет сформирован оргкомитетом 10 декабря. Согласно регламенту, в этой номинации будут соревноваться менеджеры и компании, которые работают с артистами, которые были номинированы в категориях "Лучшая исполнительница", "Лучший исполнитель", "Лучшая поп-группа", "Лучшая рок-группа".
Голосование в номинации "Лучшая песня к фильму" в этом году будет проходить только в финальном туре. Экспертный совет премии из-за небольшого количества претендентов (что связано с ограниченным количеством кинопремьер в условиях карантина) решила всех 6 претендентов номинировать автоматически. Вот они:
- Юлия Санина & Тина Кароль – "Вільна" (фильм "Віддана")
- Джамала – "Ціна правди" ("Ціна правди")
- Оля Полякова, Потап, Олег Винник – "Свят свят свят" ("Скажене весілля 2")
- Камерный хор Inspiratum – "Viva Forever" ("Мої думки тихі")
- Kazka – "Літаки" ("Побачення у Вегасі")
- Katya Chilly – "Тече річка невеличка..." ("Тарас. Повернення")
Десятая, юбилейная церемония награждения Национальной музыкальной премией Yuna состоится 30-31 марта 2021 года в киевском Дворце "Украина". Там будут объявлены имена победителей Yuna 2021. Во время проведения шоу будут соблюдены все карантинные требования, которые будут обязательными на то время.