Объявили полный список номинантов на премию Yuna 2021

Yuna 2021 - список номинантов / @YUNA.MUSICAWARDS

В среду, 9 декабря, оргкомитет Национальной музыкальной премии Yuna назвал номинантов 2021 года. Их торжественное объявление состоялось в заведении Healthy Fast Food Outlet в присутствии представителей СМИ и украинских артистов. Согласно карантинным правилам, действующим в Украине, количество гостей на мероприятии было ограничено и не превышало допустимые нормы.

Организаторы Yuna получили конверты со списками претендентов на награду прямо во время церемонии - от представителя компании Deloitte Ukraine, которая является гарантом честности голосования жюри премии. В 2021 году номинантов и победителей Yuna выбирают 79 экспертов.Читайте такжеПоявился рейтинг лучших сериалов 2020 от IMDb

На премию, выдвигались работы украинских исполнителей, вышедшие в период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года. Премия Yuna 2021 будет вручена в 17 номинациях.

Полный список номинантов Yuna 2021

Лучшая исполнительница:

Alina Pash

Alyona Alyona

Jerry Heil

NK

Оля Полякова

Лучший исполнитель:

Khayat

Max Barskih

Monatik

Артем Пивоваров

Сергей Бабкин

Лучшая поп-группа:

Kadnay

Kazka

Mozgi

Tvorchi

Время И Стекло

Лучшая рок-группа:

O.Torvald

Pianoбой

The Hardkiss

Bez обмежень

Бумбокс

Открытие года:

Go_A

Kosmopolis

Lida Lee

Our Atlantic

Асафатоv

Лучший видеоклип:

Ангела – Бумбокс И Крихитка

Вечериночка – Monatik И Вера Брежнева

Історія України За 5 Хвилин – ТНМК

Кіно – Антитела

Кобра – The hardkiss Та Monatik

Лучший альбом:

13 Waves – Tvorchi

1990 – Max Barskih

Eclectica – NK

Nirvana – Kazka

Жіноча Сила – Tayanna

Земной – Артем Пивоваров

Лучшая Песня:

Вільна – Тина Кароль И Юлия Санина

Гора – The Hardkiss

Дежавю – Артем Пивоваров

Кіно – Антитела

Кобра – The Hardkiss И Monatik

Лучшая песня на другом языке:

99 – Krutь

A Huevo – NK

Bonfire – Tvorchi

Make It Rain Champagne – Верка Сердючка

Вечериночка – Monatik И Вера Брежнева

Лучший электронный хит:

Bonfire – Tvorchi

Dancediscoparty – Kadnay

I Want You – Maruv И Boosin

Сеанс – Onuka

Холодна Ніч – Ivan Navi

Лучший хип-хоп-хит:

Bosorkanya – Alina Pash

Mavka – Mamarika

Ангела – Бумбокс И Крихитка

Гори – Alyona Alyona И Kalush

Історія України За 5 Хвилин – ТНМК

Другой формат:

Alloise

Pur:Pur

Dakhabrakha

Евгений Хмара

Луна

Лучший Дуэт/Коллаборация:

Ангела – Бумбокс И Крихитка

Вечериночка – Monatik И Вера Брежнева

Вільна – Тина Кароль И Юлия Санина

Героям – Бez Обмежень, Kozak System, Скай, Артур Даниелян

Кобра – The Hardkiss и Монатик

Лучший эстрадный хит:

Безумная Любовь – Олег Винник

Киця – Dzidzio И Оля Цибульская

Красная Помада – Ирина Билык

По Кайфу – Олег Кензов

Свят! Свят! Свят! – ПТП, Олег Винник, Оля Полякова

Лучшее Концертное Шоу:

Green Grey – Вертикальний Концерт Live In Kyiv

Kazka – Nirvana

The Hardkiss – The Hardkiss. Акустика

Антитіла – Hello Kyiv Live

Время И Стекло – Последний Танец

Список претендентов в категории "Лучший менеджмент артиста" будет сформирован оргкомитетом 10 декабря. Согласно регламенту, в этой номинации будут соревноваться менеджеры и компании, которые работают с артистами, которые были номинированы в категориях "Лучшая исполнительница", "Лучший исполнитель", "Лучшая поп-группа", "Лучшая рок-группа".

Голосование в номинации "Лучшая песня к фильму" в этом году будет проходить только в финальном туре. Экспертный совет премии из-за небольшого количества претендентов (что связано с ограниченным количеством кинопремьер в условиях карантина) решила всех 6 претендентов номинировать автоматически. Вот они:

Юлия Санина & Тина Кароль – "Вільна" (фильм "Віддана")

Джамала – "Ціна правди" ("Ціна правди")

Оля Полякова, Потап, Олег Винник – "Свят свят свят" ("Скажене весілля 2")

Камерный хор Inspiratum – "Viva Forever" ("Мої думки тихі")

Kazka – "Літаки" ("Побачення у Вегасі")

Katya Chilly – "Тече річка невеличка..." ("Тарас. Повернення")

Десятая, юбилейная церемония награждения Национальной музыкальной премией Yuna состоится 30-31 марта 2021 года в киевском Дворце "Украина". Там будут объявлены имена победителей Yuna 2021. Во время проведения шоу будут соблюдены все карантинные требования, которые будут обязательными на то время.