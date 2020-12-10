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Объявили полный список номинантов на премию Yuna 2021

10 декабря 2020, 11:29

В Киеве прошла церемония, на которой объявили номинантов на премию Yuna 2021, среди которых музыканты, которые отличились с ноября 2019 года.

Yuna 2021 - список номинантов
Yuna 2021 - список номинантов / @YUNA.MUSICAWARDS

В среду, 9 декабря, оргкомитет Национальной музыкальной премии Yuna назвал номинантов 2021 года. Их торжественное объявление состоялось в заведении Healthy Fast Food Outlet в присутствии представителей СМИ и украинских артистов. Согласно карантинным правилам, действующим в Украине, количество гостей на мероприятии было ограничено и не превышало допустимые нормы.

Организаторы Yuna получили конверты со списками претендентов на награду прямо во время церемонии - от представителя компании Deloitte Ukraine, которая является гарантом честности голосования жюри премии. В 2021 году номинантов и победителей Yuna выбирают 79 экспертов.Читайте такжеПоявился рейтинг лучших сериалов 2020 от IMDb

На премию, выдвигались работы украинских исполнителей, вышедшие в период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года. Премия Yuna 2021 будет вручена в 17 номинациях.

Полный список номинантов Yuna 2021

Лучшая исполнительница:

  • Alina Pash
  • Alyona Alyona
  • Jerry Heil
  • NK
  • Оля Полякова

Лучший исполнитель:

  • Khayat
  • Max Barskih
  • Monatik
  • Артем Пивоваров
  • Сергей Бабкин

Лучшая поп-группа:

  • Kadnay
  • Kazka
  • Mozgi
  • Tvorchi
  • Время И Стекло

Лучшая рок-группа:

  • O.Torvald
  • Pianoбой
  • The Hardkiss
  • Bez обмежень
  • Бумбокс

Открытие года:

  • Go_A
  • Kosmopolis
  • Lida Lee
  • Our Atlantic
  • Асафатоv

Лучший видеоклип:

  • Ангела – Бумбокс И Крихитка
  • Вечериночка – Monatik И Вера Брежнева
  • Історія України За 5 Хвилин – ТНМК
  • Кіно – Антитела
  • Кобра – The hardkiss Та Monatik

Лучший альбом:

  • 13 Waves – Tvorchi
  • 1990 – Max Barskih
  • Eclectica – NK
  • Nirvana – Kazka
  • Жіноча Сила – Tayanna
  • Земной – Артем Пивоваров

Лучшая Песня:

  • Вільна – Тина Кароль И Юлия Санина
  • Гора – The Hardkiss
  • Дежавю – Артем Пивоваров
  • Кіно – Антитела
  • Кобра – The Hardkiss И Monatik

Лучшая песня на другом языке:

  • 99 – Krutь
  • A Huevo – NK
  • Bonfire – Tvorchi
  • Make It Rain Champagne – Верка Сердючка
  • Вечериночка – Monatik И Вера Брежнева

Лучший электронный хит:

  • Bonfire – Tvorchi
  • Dancediscoparty – Kadnay
  • I Want You – Maruv И Boosin
  • Сеанс – Onuka
  • Холодна Ніч – Ivan Navi

Лучший хип-хоп-хит:

  • Bosorkanya – Alina Pash
  • Mavka – Mamarika
  • Ангела – Бумбокс И Крихитка
  • Гори – Alyona Alyona И Kalush
  • Історія України За 5 Хвилин – ТНМК

Другой формат:

  • Alloise
  • Pur:Pur
  • Dakhabrakha
  • Евгений Хмара
  • Луна

Лучший Дуэт/Коллаборация:

  • Ангела – Бумбокс И Крихитка
  • Вечериночка – Monatik И Вера Брежнева
  • Вільна – Тина Кароль И Юлия Санина
  • Героям – Бez Обмежень, Kozak System, Скай, Артур Даниелян
  • Кобра – The Hardkiss и Монатик

Лучший эстрадный хит:

  • Безумная Любовь – Олег Винник
  • Киця – Dzidzio И Оля Цибульская
  • Красная Помада – Ирина Билык
  • По Кайфу – Олег Кензов
  • Свят! Свят! Свят! – ПТП, Олег Винник, Оля Полякова

Лучшее Концертное Шоу:

  • Green Grey – Вертикальний Концерт Live In Kyiv
  • Kazka – Nirvana
  • The Hardkiss – The Hardkiss. Акустика
  • Антитіла – Hello Kyiv Live
  • Время И Стекло – Последний Танец

Список претендентов в категории "Лучший менеджмент артиста" будет сформирован оргкомитетом 10 декабря. Согласно регламенту, в этой номинации будут соревноваться менеджеры и компании, которые работают с артистами, которые были номинированы в категориях "Лучшая исполнительница", "Лучший исполнитель", "Лучшая поп-группа", "Лучшая рок-группа".

Голосование в номинации "Лучшая песня к фильму" в этом году будет проходить только в финальном туре. Экспертный совет премии из-за небольшого количества претендентов (что связано с ограниченным количеством кинопремьер в условиях карантина) решила всех 6 претендентов номинировать автоматически. Вот они:

  • Юлия Санина & Тина Кароль – "Вільна" (фильм "Віддана")
  • Джамала – "Ціна правди" ("Ціна правди")
  • Оля Полякова, Потап, Олег Винник – "Свят свят свят" ("Скажене весілля 2")
  • Камерный хор Inspiratum – "Viva Forever" ("Мої думки тихі")
  • Kazka – "Літаки" ("Побачення у Вегасі")
  • Katya Chilly – "Тече річка невеличка..." ("Тарас. Повернення")

Десятая, юбилейная церемония награждения Национальной музыкальной премией Yuna состоится 30-31 марта 2021 года в киевском Дворце "Украина". Там будут объявлены имена победителей Yuna 2021. Во время проведения шоу будут соблюдены все карантинные требования, которые будут обязательными на то время.

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