Орел и Решка 2021 - появились подробности 10 сезона

Орел и решка 2021 / Новый канал

Отпраздновать юбилей создатели тревел-проекта Орел и Решка в 2021 году решили спецпроектом, в котором появилось и пригласили на роли ведущих популярных звезд.

Как сообщает прес-служба Нового канала Главреду, в 10 сезоне Орла и решки будет десять выпусков, десять пар известных артистов - на каждый выпуск, десять интересных и красочных направлений. Выйдет Орел и решка 2021 13 февраля.

Первый выпуск пройдет в родной стране Мишель Андраде - в Боливии. Мишель Андраде в нем не повезет - она получит в распоряжение всего 100 долларов. Съемки нового сезона проходили в условиях карантина и большимы проблемами.

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"Съемки усложнились карантином: не во все страны можно попасть в принципе, во многих вводят комендантский час. Проект Орел&Решка столкнулся с ужасающими ограничениями: нам пришлось выбирать из стран, которые открыты и не требуют после прилета 14 дней находиться на карантине. Мы постоянно подстраиваемся под карантинные условия", - призналась генеральный продюсер тревел-проекта Елена Синельникова.

Съемки продолжались и во время локдауна - как сообщила Елена, 5 января группа должна была вылетать на съемки в Перу. Но 1 января узнали, что Перу закрылось на карантин.

"Пришлось срочно сдавать билеты и искать новую страну, заново сдавать ПЦР-тесты", - объясняет она технологию съемок на карантине.

Орел и решка 2021 - что будет в первом выпуске / Новый канал

Елена сообщила в комментарии Новому каналу, что давно пыталась "продавить" такой формат сезона.

"К тому же, десятый, юбилейный сезон передачи мы уже снимали с самыми яркими ведущими Орла&Решки, поэтому не хотелось повторяться. Решили отметить десятую годовщину со звездами, за которыми зрителям будет очень интересно наблюдать не как за артистами, а как за обычными туристами", - говорит Синельникова.

Все новые выпуски проекта Орел и решка 10 лет будут выходить по субботам в 10-00 на Новом канале с 13 февраля.

Пока что на канале заканчивается сезон "Девчата" с Настей Ивлеевой, для которого она вернулась на проект в 2020 году.