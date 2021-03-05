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Преподаватели расскрыли правду об участницах 5 сезона Від пацанки до пананки

5 марта 2021, 17:51

Педагоги и психологи, которые стали руководством обновленной Школы леди признались, что первый день шоу принес им неприятные сюрпризы.

Від пацанки до панянки
Від пацанки до панянки 5 сезон / Пресс-служба Новый канал

В первом випуске пятого сезона реалити Від пацанки до панянки на Новом канале зрителям показали, как познакомились участницы шоу. Они рассказали свои поразительные истории жизни. А вот на педагогов они произвели многогранное впечатление. Об этом они рассказали в комментарии.

"Удивили и шокировали, - говорит завуч школы леди Ирина Зайцева. - Скажу честно, не своим диким поведением, а трагедиями. И всем, что предшествовало их Zависимостям. Мы услышали сложные истории и увидели глаза, полные слез. Поняли колоссальную глубину травм и как много им придется пройти, чтобы наконец вырваться из прошлого. Это все очень нелегко".Читайте такжеВід пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск 01-03-2021: знакомство с участницами

В первый день работы в Школе леди директор Татьяна Мокриди и завуч Екатерина Виноградова были в хорошем настроении и смеялись.

"Но недолго, до встречи с пацанки, - рассказывает директор. - После знакомства поняла, что проблем у них много, а времени мало. Всего девять недель на изменения. И мы всей нашей командой сразу начали настраивать девушек на волну доверия и искренности. Ведь без этого дойти до финала невозможно".

Ученицы ужасно себя вели в первый день, не только с треском провалили задание от педагогов, но и чуть не подрались при знакомстве.

"Создавалось впечатление, что они не понимали, куда попали, - говорит завуч Екатерина Виноградова. - Чтобы их ум протрезвел, и они стали ответственными, мы дали задание - выбрать девушку, которая имеет покинуть Школу леди. Признаюсь, их решение нас шокировало".

Преподаватели объявили об этом девушкам после трех провеленных испытаний. Пацанки были очень расстроены таким решением преподавателей, которых даже не видели.

Как прошел первый выпуск шоу Від пацанки до панянки - смотрите на Ютуб Нового канала и на сайте Телепортал. Все новые выпуски проекта выходят по понедельникам в 19-00.

новости шоу бизнеса Новый канал Від пацанки до панянки 5 сезон онлайн
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