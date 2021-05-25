"Просто молятся": Сергей Безруков заявил о безграничной любви от украинцев

Сергей Безруков / кадр из т/с Бригада

Российский актер Сергей Безруков после того, как снова был запрещен в Украине, признался, что ему жалко своих украинских поклонников, потому что они, по словам Безрукова пишут ему, и "молятся" за его возвращение.

По словам россиянина в Украине люди поголовно ненавидят свою украинскую власть. Об этом Безруков рассказал в интервью на YouTube-канале "Антонимы".

"Мне жаль поклонников, которые до сих пор там есть, которые пишут, говорят: "Когда эта мерзость вся закончится?" Они ненавидят уже всю власть тамошнюю, вот этих всех "миротворцев" и всех иже с ними, и просто молятся за то, чтобы наконец это всё закончилось, чтобы я наконец туда приехал", - сказал он, и назвал всю критику в свой адрес политизированной.

Напомним, Сергей Безруков входит в список, который ранее Служба безопасности Украины передала Министерству культуры страны. Он состоит из 14 иностранных деятелей культуры, в основном российских, действия которых создают угрозу национальной безопасности страны.Читайте такжеВ России снимают Двенадцать стульев с Безруковым в главной роли

Сергей Безруков после попадания в черный список в Украине, снова поехал в оккупированный Крым в 2020 году.