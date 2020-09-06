"С утра засадил": Ефремов рассказал, что делал в день смертельного ДТП

Михаил Ефремов / УНИАН

Российский актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве, рассказал о том, какой ожидает приговор суда по его делу.

Ефремов считает, что его осудят на 8 лет колонии, рассказал он в беседе со своим адвокатом Эльманом Пашаевым, кадры которой были показаны в программе Новые русские сенсации.

Разговор, по данным телевизионщиков, состоялся дома у актера перед его выступлением с последним словом в суде. Пашаев считает, что суд назначит шесть лет лишения свободы.

По мнению адвоката, это будет образцовая колония. "Если я там еще концерт дам, то совсем будет хорошо", - отметил это Ефремов.

Читайте такжеЕфремов посвятил стих погибшему в пьяном ДТП Захарову

"Может, без биологии вину признать? Достали. А может расстрелять меня?" — добавил Ефремов беседе с Пашаевым.

Ефремов также в разговоре пытался вспомнить, как провел день, когда совершил ДТП.

По его словам, с утра он "засадил", после чего не смог вспомнить происходившее в день трагедии.