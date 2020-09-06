"С утра засадил": Ефремов рассказал, что делал в день смертельного ДТП

Михаил Ефремов считает, что его осудят на 8 лет колонии.
Российский актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве, рассказал о том, какой ожидает приговор суда по его делу.
Ефремов считает, что его осудят на 8 лет колонии, рассказал он в беседе со своим адвокатом Эльманом Пашаевым, кадры которой были показаны в программе Новые русские сенсации.
Разговор, по данным телевизионщиков, состоялся дома у актера перед его выступлением с последним словом в суде. Пашаев считает, что суд назначит шесть лет лишения свободы.
По мнению адвоката, это будет образцовая колония. "Если я там еще концерт дам, то совсем будет хорошо", - отметил это Ефремов.
Читайте такжеЕфремов посвятил стих погибшему в пьяном ДТП Захарову
"Может, без биологии вину признать? Достали. А может расстрелять меня?" — добавил Ефремов беседе с Пашаевым.
Ефремов также в разговоре пытался вспомнить, как провел день, когда совершил ДТП.
По его словам, с утра он "засадил", после чего не смог вспомнить происходившее в день трагедии.
- Ранее стало известно, что в начале июня Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы.
- Актер, находясь за рулем джипа, выехал на встречку и врезался в грузовое авто. В результате аварии погиб водитель грузовика Сергей Захаров.
- Позже экспертиза показала, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
- Сначала актер не признавал свою вину в совершении смертельного ДТП. Суд избрал Ефремову меру пресечения – домашний арест.
- Потом артист сказал, что признает свою вину. Прокурор заявил, что вина Ефремова доказана. Сторона обвинения просила приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор Ефремову планируют огласить 8 сентября.