УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Санта Димопулос отмечает 34-летие - творческий путь и лучшие песни девушки

21 мая 2021, 18:22

Певица и чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос отмечает 34-летие.

Санта Димопулос
Санта Димопулос / instagram.com/santadimopulos/

Экс-ВИА Гра и победительница Танців з зірками Санта Димопулос празднует день рождения 21 мая.

Селебрити успела побывать в составе многих групп, и принять участие во многих конкурсах, а также получить победу в шоу Танці з зірками, где поразила профессиональных танцоров.

Санта родилась 21 мая 1987 в Киеве в греко-ассирийско-украинской семье, и с детства занималась танцами, ее жизнь была связала с гимнастикой и творчеством.

Гибкость и отличная физическая форма Санты открыли ей дорогу в в модельный бизнес. В 2006-м 19-летняя девушка участвовала в проекте Мисс Украина Вселенная, на котором заняла 3-е место.

Ее занятия не прошли даром, и девушка получила титул чемпионки мира по фитнесу - в 2011 году.

В том же году по настоянию матери получила диплом Киевского университета и специальность юриста.

В 2014 году к тому времени уже ставшая популярной артистка получила приглашение от издания Maxim - там она приняла участие в откровенной фотосессии и дала расширенное интервью.

Санта Димопулос - карьера

Санта Димопулос стала участницей группы Седьмое небо, но потом она бросила группу.

После этого, в 2009 году Санта стала участницей 3 сезона шоу Фабрика звезд, что дало ей толчок в шоу бизнес.

На Фабрике ее заметил Меладзе, который в 2011 году пригласил певицу в состав группы ВИА Гра. Санта Димопулос заняла место ушедшей из группы Надежды Мейхер, однако уже в начале октября 2012 года она покинула коллектив, чтобы заняться сольной карьерой.

В 2016 году она с Ольгой Романовской и Татьяной Котовой создали группу Queens под чутким руководством Сергея Ковалева, но уже через год все три покинули коллектив.

В 2020 году Санта приняла участие в шоу Танці з зірками, где одержала победу.

Санта Димопулос - личная жизнь

29 октября 2008 года Димопулос родила сына Даниэля от украинского шоумена Андрея Джеджулы, с которым находилась в состоянии гражданского брака с 2007 по 2010 годы.

18 сентября 2012 года вышла замуж за бизнесмена Владимира Самсоненко, но в 2013 году пара развелась. Санта Димопулос объявила их свадьбу фейковой.

Осенью 2015 года Димопулос вышла замуж за совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко, 14 сентября 2019 года родила ему дочь Софию.

Санта Димопулос - песни

ВИА Гра - Алло, мам

Санта Димопулос - В радости, в печали

Санта Димопулос - When We move

Все выступления Санты Димопулос на шоу Танці з зірками 2020 можно посмотреть онлайн на сайте 1plus1video.

Санта Димопулос Танці з зірками новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Санта Димопулос отмечает 34-летие - творческий путь и лучшие песни девушки». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Названы сыры, которые опасны и полезны для здоровьяНазваны сыры, которые опасны и полезны для здоровья "Страсть и игривость": Настя Каменских удивила сексуальной фигурой в ярком купальнике"Страсть и игривость": Настя Каменских удивила сексуальной фигурой в ярком купальнике О Евровидении-2021 и не только: чат с продюсером Денисом ПутинцевымО Евровидении-2021 и не только: чат с продюсером Денисом Путинцевым "Зубы собирали по асфальту": бывший санврач Киева снесла и переехала на скорости девушку"Зубы собирали по асфальту": бывший санврач Киева снесла и переехала на скорости девушку Сеничкин, Барбир, Сумская и Свитолина - украинские звезды удивили нарядами в День вышиванкиСеничкин, Барбир, Сумская и Свитолина - украинские звезды удивили нарядами в День вышиванки

Последние новости

20:05
OnePlus готовит умные часы в стиле Cyberpunk 2077
20:02
В столице "героиня парковки" залезла на эвакуатор и отбивалась от копов Видео
19:52
Украинскому младенцу собрали 60 миллионов на самые дорогие лекарства в мире
19:37
Гороскоп на завтра 22 мая 2021 года всех знаков Зодиака: кто встретит своего человека Видео
19:32
США будут требовать "бонусов" от РФ за отказ от санкций против Северного потока-2 мнение
Реклама
19:06
Зеленский ввел санкции против боевиков ОРДЛО и "главы" Крыма Видео
19:06
В России погибли 10 рабочих – главные подробности и ключевая причина Видео
19:05
Лавров разразился сравнением США и стран Балтии с "гопниками" Видео
19:00
Помните о Clubhouse? Соцсеть запустила Android-версию приложения в Украине
18:39
В Киеве пьяная "вдрабадан" женщина таранила авто, называясь "полковником полиции"
18:39
Оккупанты начали дырявить дно Азовского моря ради нужд Крыма
18:22
Санта Димопулос отмечает 34-летие - творческий путь и лучшие песни девушки Видео
17:55
В космическом симуляторе No Man's Sky стартовал долгожданный игроками кроссовер Видео
17:25
Лидер ХАМАС схвачен на территории Палестины Видео
17:24
Суд оставил Медведчука под домашним арестом Видео
17:21
Под Одессой женщина-логопед и ее муж-педофил развращали детей Видео
17:11
Круче Роналду: полузащитник сборной Украины стал игроком месяца в Италии Видео
17:09
Бывший Славы Каминской признался, будет давать деньги детям, или нет
17:05
Распродажа в Steam: Cyberpunk 2077, "Ведьмак 3" и многое другое Видео
16:53
Звезда Слуги народа публично показала трусики в соблазнительной позе
Реклама
16:44
Оскорбившая украинцев харьковчанка ответила хейтерам, но снова оконфузилась Видео
16:28
Суд в Канаде назвал терактом крушение самолета МАУ: в Иране сделали ответное заявление Видео
16:18
"Тримаймо разом українську хвилю": Поплавский и Винник стали ведущими Песни года актуально
16:07
Выпущен первый в мире геймерский браузер для смартфонов: зачем он нужен Видео
15:58
Жестокое "воспитание" кулаками: в Одессе патрульный сломал нос подростку
15:30
Названы самые продаваемые смартфоны начала 2021-го
15:24
Стало известно о планах Украины по отказу от электричества из России и Беларуси Видео
15:23
"Не стоит выеденного лица": решивший блеснуть интеллектом Кива сел в лужу Видео
15:22
Экологи и киевляне написали экологическую стратегию для столицы
15:18
Каменских раскрыла подробности съемок эротичных танцев в клипе Красное вино Видео
14:56
В ОП пообещали помочь регионам подготовиться к зиме в новых рыночных условиях по газу
14:54
Похищение судьи Чауса: Кулеба объяснил противостояние Киева и Москвы в Молдове Видео
14:39
Ремастер культовой Samorost стал бесплатным на всех платформах Видео
14:30
Дмитрий Комаров удивил необычным открытием в украинской природе в новом тревел-шоу
14:15
Как не остаться без денег и удачи в праздник Иоанна Богослова: приметы и запреты
14:10
Россия готова дружить с Западом, но при одном условии – Лавров Видео
14:06
Тина Кароль заинтриговала признанием о будущих детях
13:56
Конец "эпохи Медведчука": кум Путина ответил на громкое заявление Зеленского Видео
13:45
Гибель Ил-76 в Луганске: в Верховном суде оправдали генерала Назарова Видео
13:30
Огненное ДТП на Харьковщине: авто разорвало пополам, есть пострадавшие Видео
Реклама
13:30
OPPO готовит Reno6 c плоскими гранями в стиле последних Айфонов Видео
13:14
Леди Гага забеременела после изнасилования на работе
12:49
Украинцам пообещали тепло до +26°, но предупредили о ливнях с грозами Видео
12:34
Постапокалиптический шутер Pioner в духе "Сталкера" получил дебютный трейлер Видео
12:22
Появилась дата выхода нового сезона Одруження наосліп 2021
12:21
Рада официально призвала США нанести удар по СП-2 и сделала предупреждение Вашингтону Видео
11:50
Евровидение 2021 - список всех финалистов и порядок выступления Видео
11:46
Укравтодор договорился о "большой стройке" автобана из Львовщины до Закарпатья
11:34
СМИ узнали, какое условие поставил Блинкен Украине во время своего визита Видео
11:32
В Харькове "эксперт по истории" назвала украинцев "быдлом" из-за марша в День вышиванки Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять