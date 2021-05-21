Санта Димопулос отмечает 34-летие - творческий путь и лучшие песни девушки

Санта Димопулос / instagram.com/santadimopulos/

Экс-ВИА Гра и победительница Танців з зірками Санта Димопулос празднует день рождения 21 мая.

Селебрити успела побывать в составе многих групп, и принять участие во многих конкурсах, а также получить победу в шоу Танці з зірками, где поразила профессиональных танцоров.

Санта родилась 21 мая 1987 в Киеве в греко-ассирийско-украинской семье, и с детства занималась танцами, ее жизнь была связала с гимнастикой и творчеством.

Гибкость и отличная физическая форма Санты открыли ей дорогу в в модельный бизнес. В 2006-м 19-летняя девушка участвовала в проекте Мисс Украина Вселенная, на котором заняла 3-е место.

Ее занятия не прошли даром, и девушка получила титул чемпионки мира по фитнесу - в 2011 году.

В том же году по настоянию матери получила диплом Киевского университета и специальность юриста.

В 2014 году к тому времени уже ставшая популярной артистка получила приглашение от издания Maxim - там она приняла участие в откровенной фотосессии и дала расширенное интервью.

Санта Димопулос - карьера

Санта Димопулос стала участницей группы Седьмое небо, но потом она бросила группу.

После этого, в 2009 году Санта стала участницей 3 сезона шоу Фабрика звезд, что дало ей толчок в шоу бизнес.

На Фабрике ее заметил Меладзе, который в 2011 году пригласил певицу в состав группы ВИА Гра. Санта Димопулос заняла место ушедшей из группы Надежды Мейхер, однако уже в начале октября 2012 года она покинула коллектив, чтобы заняться сольной карьерой.

В 2016 году она с Ольгой Романовской и Татьяной Котовой создали группу Queens под чутким руководством Сергея Ковалева, но уже через год все три покинули коллектив.

В 2020 году Санта приняла участие в шоу Танці з зірками, где одержала победу.

Санта Димопулос - личная жизнь

29 октября 2008 года Димопулос родила сына Даниэля от украинского шоумена Андрея Джеджулы, с которым находилась в состоянии гражданского брака с 2007 по 2010 годы.

18 сентября 2012 года вышла замуж за бизнесмена Владимира Самсоненко, но в 2013 году пара развелась. Санта Димопулос объявила их свадьбу фейковой.

Осенью 2015 года Димопулос вышла замуж за совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко, 14 сентября 2019 года родила ему дочь Софию.

Санта Димопулос - песни

ВИА Гра - Алло, мам

Санта Димопулос - В радости, в печали

Санта Димопулос - When We move

Все выступления Санты Димопулос на шоу Танці з зірками 2020 можно посмотреть онлайн на сайте 1plus1video.