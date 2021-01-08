Маргарет Куэлли / кадр из кф Однажды в Голливуде

Шайя ЛаБаф и Маргарет Куэлли расстались в субботу 2 января из-за жестокой реакции общественности на обвинения со стороны FKA Twigs. Девушка обвинила ЛаБафа в насилии в отношении нее, подала в суд на актера за сексуальное и моральное насилие.

Куэлли ушла после того, как узнала, что общественность начал критиковать ее за решение остаться с возлюбленным на фоне обвинений в его адрес, сообщает Insider.

По словам источника издания, пара рассталась в субботу и каждый живет отдельно своей жизнью.

FKA Twіgs в декабре обвинила Шайю ЛаБафа в том, что Сообщается, что он бросил ее в машину, душил ее и нанес ей синяки.

После судебного процесса ЛаБаф сообщил New York Times в электронном письме, что "многие из этих утверждений не соответствуют действительности" в отношении FKA Twigs и других подруг, которые подробно рассказали о оскорбительном отноешнии с его стороны.

Отношения FKA Twigs и ЛаБафа начались в 2018 году и продлились чуть меньше года.