Шепелев рассекретил имя второго сына в документах о рождении

Дмитрий Шепелев / instagram.com/dmitryshepelev/

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев раскрыл имя новорожденного сына спустя месяц после рождения.

Молодой отец опубликоваk в Instagram часть заявления на получение свидетельства о рождении мальчика, где шла речь о присвоении имени.

Большая часть фанатов обрадовалась, что знаменитый ведущий выбрал такое имя ребенку, последнее время оно стало актуальным в России, как началась мода на старинные имена.

"Тихон Дмитриевич", — написал он

"Прекрасное имя))) два братика Платон и Тихон", "Скажу честно, мне не нравится. Но у всех вкусы разные. Малышу здоровья, и счастья.", "Очень красивое имя", "Платошка и Тишка! Отлично", "Дмитриевич с маленькой буквы?", - пишут в комментариях.

Ранее Дмитрий Шепелев уже показывал частично своего новорожденного сына - то ручку на фото, то комок в пеленках. Поклонники пары пребывают в восторге и заинтригованы.

Дмитрий Шепелев показал сына / instagram.com/dmitryshepelev/

Напомним, Дмитрий Шепелев стал отцом второй раз и показал первое фото з сыном.

Шепелев признался, что они ждут ребенка в феврале 2021. Для него это второй ребенок, как и для Тулуповой. Но это их первый общий ребенок.

Как известно, Дмитрий Шепелев после смерти Жанны Фриске остался один с маленьким сыном Платоном, но встретив новую любовь в лице дизайнера Екатерины Тулуповой ведущий не стал затягивать с вопросом рождения еще одного ребенка.

Дмитрий Шепелев является фигурантом базы Миротворец за сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде в оккупированный Россией Крым и участие в пропагандистских мероприятиях российских оккупационных властей.