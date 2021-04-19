Шоу Україна має талант перезапускают к юбилею Независимости Украины

Україна має талант 2021 / пресс-служба

В 2020 году СТБ запустили новый проект Холостячка, который приобрели у создателей Холостяка, а к 30-летию независимости Украины телеканал СТБ и группа StarLightMedia готовят особый подарок для всей страны - новый сезон легендарного проекта Україна має талант. С апреля объявили об открытии всеукраинского кастинга #ямаюталант открыт.

"С начала 2021 года СТБ - лидер роста среди больших телеканалов. К концу марта мы выросли на 27 % относительно прошлого года и прочно укрепились на лидерских позициях. А на осень у нас грандиозные планы - ведь это особая дата для Украины. СТБ всегда был каналом больших событийных шоу, которые объединяют у телеэкранов все семьи страны, дарят самые яркие эмоции: удивляют, смешат, поражают, вызывают восхищение. Этой осенью Україна має талант объединит страну в гордости за свой народ", — комментирует управляющий директор СТБ Людмила Семчук.Читайте такжеАлександр Эллерт заинтриговал фото после слухов о расставании с Мишиной

Это будет особенный, инновационный сезон. Украина впервые увидит уникальные номера, в которых использованы новейшие технологии. На сцену шоу выйдут украинцы, которым аплодирует весь мир. Зрители увидят невероятные, иногда шокирующие таланты, легендарные возвращения любимых героев и новые имена. И вместе со звездным жюри выберут лучший талант Украины.

"Украинцы — невероятно талантливая нация. Разве не гордость, что имена наших соотечественников гремят на весь мир? Мы устанавливаем спортивные рекорды. Покоряем лучшие оперные, танцевальные, цирковые площадки мира. Создаем уникальные сценические технологии, которые используют мировые звезды. Україна має талант — это легендарное шоу, неоднократно отмеченное профессиональными телевизионными премиями. Это любимый и самый народный проект, который осенью снова подарит людям настоящую атмосферу праздника, веры в себя и свою страну", — добавила Людмила Семчук.

Для участия в шоу организаторы предлагают заполнить анкету на официальном сайте канале, и следуя инструкциям выполнить все задания.

Премьера шоу в эфире СТБ состоится этой осенью. Точная дата выхода Україна має талант пока что не называется, но обычно осенний сезон шоу на украинском ТВ стартует с сентября.