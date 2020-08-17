Зеленский присвоил Скрябину Героя Украины посмертно

Кузьма Скрябин / УНИАН

В день рождения Андрея Кузьменка, которого большинство знает под псевдонимом Кузьма Скрябин, Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины, отметив не только его культурную деятельность, но и участие в жизни украинских военных на Донбассе.

Президент Украины подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звания Героя Украины в день его рождения, ему бы исполнилось 52 года.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм.

"Сегодня Андрею Кузьменко исполнилось бы 52 года. Его гибель стала настоящим шоком для всего общества. Он был таким искренним и открытым, таким своим, что в тот страшный день каждый из нас почувствовал, что потерял родного, близкого человека", – говорится в сообщении.

Он отметил, что Кузьма ездил и помогал украинским воинам на Донбасс, и сделал не только культурный вклад в жизни украинцев.

"С началом войны Андрей регулярно ездил на Восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие - ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом - заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украины.

У каждого украинском есть хорошее воспоминание, связанное с песнями Кузьмы.Он оставил след в сердце каждого. Он учил нас не забывать и звонить настоящим друзьям из старых фотографий. Приезжать к маме, чтобы посидеть на кухне не один час. И, конечно, он учил нас не стыдиться своей земли, потому что каждый - сам себе страна.

Сегодня нам очень не хватает Андрея. Артиста, поэта, волонтера. Человека. Украинца. Который очень хотел, чтобы люди в его стране жили мирно и счастливо", - говорит Зеленский, вспомнив некоторые песни Скрябина.

"Мы всегда будем помнить тебя и вместе сделаем все, чтобы превратить Украину в место счастливых людей", — подытожил Зеленский.

Напомним, что Кузьме Скрябину в 2019 году ставили памятник в городе в Киевской области.

До этого летом 2019 года оказалось, что мертвому Кузьме Скрябину насчитали штрафов за якобы деятельность ФОПа.

Когда семья Скрябина оплатила штрафы, в налоговой объявили, что "уже списали его".