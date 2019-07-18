Госслужба на высоте: мертвому 4 года Скрябину прислали штраф

18 июля 2019, 11:03

Погибшего четыре года назад Андрея Кузьменко внезапно оштрафовала налоговая служба.

Кузьма,Скрябин,Кузьменко
Кузьма Скрябин получил штраф от налоговой после смерти / Facebook.com

Кузьмы Скрябина нет в живых уже более четырех лет, но на его имя (Андрей Кузьменко) налоговая прислала уведомление о штрафе.

Крайне возмущен этим гонщик и волонтер Алексей Мочанов, который опубликовал на своей странице в Facebook фото уведомления.

"Долбни из налоговой 3 июля 2019 года прислали Кузьме штраф. Спустя 4,5 года после его гибели. Я готов его оплатить, чтобы Держава Украина не пострадала. И чтобы на Андрюхе не висел висяк, может он и правда когда-то что-то недокинул на счёт налоговой, мало ли. Я хочу, чтобы если вы меня читаете, долбни, вы в личку скинули мне, как вам закрыть эти 1613,35 коп. И чтобы вы нашли невменяшку, которое в июле 2019 отправило штраф на адрес погибшего в феврале 2015 Андрея Викторовича Кузьменко. Жду", - написал он.

Кузьма Скрябин
Кузьма Скрябин / facebook

В комментарии ему сразу ответил министр инфраструктуры Украины Владисир Омелян, который, правда, просто посоветовал закрыть адреса и телефоны.

Пользователи соцсетей пришли в тихий шок от такого "привета с того света", но кроме крепких высказываний про налоговую в Украине и про то, куда нужно отправить эту квитанцию, нашлись юристы, которые предложили несколько советов.

Кузьма Скрябин
Кузьма Скрябин / скриншот

"Жена Кузьмы как наследница получает и будет получать его роялти. Можно заплатить из этих денег. Разумеется, если требование ДФС реальное", - написал Александр Кочетков, который когда-то работал в МВД и Администрации президента Украины.

"Я за обращение в судебные органы. Или забить, пусть себе шлют дальше. Он зарегистрирован как ФОП и после смерти ФОП не сняли с регистрации, а потом пришла пора с начислением и уплатой ЕСВ от мин.зарплаты вне зависимости от веления деятельности. Ни в коем случае не платить. Если заплатить - снова прийдет штраф и еще пеню начислят", - пишет Анна Рыженко.

На странице Владимира Бебешко, который опубликовал квитанцию, украинцы и вовсе впали в шок от такого, но стали разбираться, кто же виновен.

Кузьма Скрябин
Кузьма Скрябин / скриншот

"Дэбилы, конечно, но с другой стороны - это просто один из тысяч протоколов. Вы думаете, кто-то там вникал в имя, адрес...? Раскопали висяк на аудите, автоматом и отправили. Я так думаю. Авось и пени насчитали. Таких случаев валом....без отметок о смерти, переезде и прочем. У налоговой длинные руки, достанут! :)И смех и грех", - пишет Александр Коголь.

"Предьява по ЕСВ единоналожнику. Кузьма фоп не закрыл, чи шо. В базе числится", - пишет Vitaliy Khalo.

Кузьма Скрябин
Кузьма Скрябин / скриншот

Пользователи соцсетей сошлись на том, что уведомление о штрафе компьютерная система могла сформировать самостоятельно.

Напомним, Андрей Кузьменко разбился на своем авто 2 февраля 2015 года. Он был лидером и солистом группы Скрябин, известен проектами с другими звездами. Судя по квитанции, свою работу он проводил как ФОП.

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