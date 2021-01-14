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Стоит ли применять анестезию при родах - Кристина Решетник сделала признание

14 января 2021, 13:34

Григорий Решетник недавно стал счастливым отцом троих детей. После новогодних праздников его жена Кристина рассказала о родах и поделилась опытом по поводу анестезии.

Кристина Решетник
Кристина Решетник / Instagram

В конце ноября 2020 Кристина и Григорий Решетник стали родителями в третий раз. После новогодних праздников и сопутствующей им суеты девушка рассказала, как проходили ее роды, и почему она отказалась от эпидуральной анестезии все три раза.

В своем Instagram Кристина Решетник показала фото с новорожденным сыном после выписки с больницы, и рассказала все, что знает о родах и анестезии во время них.

"Я обещала вам рассказать об этом ... Эпидуральная анестезия - так или нет? В моем случае - от эпидуралки я отказалась. Все три раза, трое родов, я сознательно не хотела обезболивать и подписывала документы об отказе".

Девушка рассказала причины своего поступка, и некоторые подробности про сами роды, которые могут быть интересны многим.Читайте такжеТОП-7 фактов о новом Холостяке 2021 - Михаиле Заливако

"Когда я шла рожать первый раз Ванюшу, кроме курсов по подготовке родителей к дню Х, я "провела работу" над собой и над своим психологическим состоянием. Я систематически настраивала себя, что все должно пройти хорошо, что природа настолько правильно и логично продумала процесс рождения новой жизни, что по-другому быть не может", - рассказала девушка.

Кристина подчеркнула, что главное - отсутствие страха перед процессом, который блокирует и зажимает организм, а нужно полное расслабление.

Кристина Решетник
Кристина Решетник / Instagram

"Я сознательно хотела пройти этот путь вместе с малышом (которому тоже очень нелегко, больно и сложно в этот момент) без облегчения. Ну как это - мой ребенок готовится к рождению, а я буду отдыхать?)) Поэтому при всех родов, я ни разу не пожалела об этом, ведь, я чувствовала полный контроль над ситуацией и мы вместе с детьми проживали каждый момент вместе", - шутит она.

Она призналась, что все роды вспоминает с улыбкой, и каждый раз выходила и говорила, что хоть на следующий день, готова снова рожать.

"Женщины - сильные творения природы и только нам дано пройти через этот процесс. Опять же - я никого не призываю отказываться от епидуральной анестезии - совсем нет. Потому что есть даже врачебное показания к ее использованию и это не прихоть родителей. Просто я делюсь своим опытом, о котором я ни пазу не пожалела", - объясняет Кристина

Напомним, что ведущий шоу Холостяк и Холостячка Григорий Решетник стал папой в третий раз в 2020 году, у них с журналисткой Кристиной Решетник трое сыновей.

На постшоу романтических проектов психологи не раз хвалили Григория за чудесные отношения в семье.

Григорий Решетник новости шоу бизнеса
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