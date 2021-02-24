"Светит 5 лет тюрьмы": украинский ведущий попал в незаконную аферу в Африке

Максим Узол / Пресс-служба Новый канал

Во время путешествия на Занзибар Максу Узолу его любимая жена устроила "криминальный" сюрприз. По правилам шоу "У кого больше?" ведущие подыскивают друг другу работу на последний день в стране, и Ольга Манько отправила Максима собирать гвоздику в известную на весь Занзибар "Рощу гвоздики".

Как рассказал Максим Узол в комментарии для Главреда, оказалось, что его третья работа на проекте Нового канала оказалась незаконной, и тянула на заключение в тюрьму. А узнал об этом ведущий "У кого больше?" слишком поздно.

"На улице был сильный ливень, но это не остановило меня. К тому же, дождь на Занзибаре - блаженство. Там нереально жарко, тело быстро обгорает на солнце, - говорит ведущий. - Долго я бродил по занзибарских зарослях, но нашел команду, с которой должен был работать. По гвоздику нужно лезть на дерево. Собирают ее ребята в самодельные плетеные корзинки. На самом деле, работа не очень сложная и даже приятная. Единственное, что я не очень понял, почему этим занимаются в дождь".Читайте такжеУкраинских телеведущих забрали в "кутузку" по прилете в Рим

Макс Узол / Пресс-служба Новый канал

Макс не понимал, но ему быстро объяснили, что все ради конспирации.

"Эту работу называют специфической и работают в таких странных условиях из-за того, что это незаконно, - говорит ведущий. - Ребята собирают урожай тихо и быстро, в дождь, потому что так их застанут рейнджеры. А эта "Роща гвоздики" - заповедник. За такие действия на Занзибаре светит арест и пять лет тюрьмы. Я был шокирован. Но взял себя в руки и принял правильное решение - просто сбежал оттуда".

Макс Узол / Пресс-служба Новый канал

Все выпуски шоу "У кого больше?" можно посмотреть на сайте или на YouTube Нового канала.

В новом выпуске Алина Мисечко и Валентин Чернявский поедут в Индию. Новый выпуск шоу "У кого больше?" выходит 27 февраля в 12:00 на Новом канале.