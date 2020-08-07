Танці з зірками 2020 - актер Арам Арзуманян идет на шоу

Арам Арзуманян / Instagram

Украинский актер Арам Арзуманян объявил, что принимает вызов и стал участником нового сезона Танці з зірками 2020

Об этом стало известно из видео, которое он разместил на своих официальных страницах в социальных сетях и передал нынешний #танціззіркамиchallenge.

Он передал #танціззіркамиchallenge телеведущей Ольге Фреймут.

"Вызов принят от Сергея Мельника! Я тоже в теме #танціззіркамиchallenge и передаю его дальше Фреймут Ольге. Увидимся и разнесем вместе паркет шоу Танцы со звездами !!! Танцы со звездами на 1 + 1 Будет, будет, будет", - пишет он.

На видео Араму приходит уведомление о вызове то ли во время съемок, то ли во время стрижки. Актер вскакивает, оголяет свой торс, и по щелчку оказывается в хореографическом зале, и сделав пару па, бросает вызов Ольге Фреймут.

При этом после короткого танца комически хватается за поясницу.

"Звезда фильма Скажене весілля и сериала Великі Вуйки Арам Арзуманян принимает #танціззіркамиchallenge от Сергея Мельника, передает эстафету дальше и приглашает принять участие в шоу Ольгу Фреймут", - прокомментировал 1+1

"Танцы в моей жизни присутствуют каждый день, ведь я страницу Tik Tok, где я много и весело танцую. Да, мои танцы не такие, как у всех остальных, но я кайфую от них. Принимая участие в проекте Танцы со звездами, я хочу не только поднять настроение зрителям, но и приятно удивить их!"- прокомментировал актер.

На Танці з зірками 2020 уже идут Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Даша Петрожицкая, Юлия Саина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергей Тачинец и Сергей Мельник.

Напомним, судьями проекта Танці з зірками 2020 станут Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Шоу начнется традиционно с осенью 2020.

Ранее назвали партнеров Позитива и Сергея Танчинца на шоу танці з зірками.