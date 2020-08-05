Танці з зірками 2020 - футболист Сергей Мельник идет на шоу

Сергей Мельник / Instagram

Украинский футболист Сергей Мельник объявил, что принимает вызов и стал участником нового сезона Танці з зірками 2020

Об этом стало известно из видео, которое он разместил на своих официальных страницах в социальных сетях и передал нынешний #танціззіркамиchallenge.

Он передал #танціззіркамиchallenge актеру Араму Арзуманяну

Футболист и участник шоу Холостяк Сергей Мельник не привык отступать, поэтому принимает #танціззіркамиchallenge от фронтмена группы Беz Обмежень Сергея Танчинця.

"Очень надеюсь на вашу горячую поддержку, ведь вот она. Главная новость лета - я принимаю #танціззіркамиchallenge от лидера группы Без Обмежень Сергея Тачинця и передаю актеру театра и кино Араму Арзуманяну. До встречи на проекте Танцы со звездами на 1+1", - сказал он.

Сергей передает эстафету звезде фильма Скажене велілля и сериала Великі Вуйки Араму Арзуманяну

На видео Сергей играет с мальчиками в футбол, и пробивая почти в пустые ворота попадает в штангу. Ребята коллективно делают фейспалм, и вопрошают: "Дядя Сережа, может, футбол - не Ваше?", может танцы ему больше подойдут? И как раз в этот момент звонит Тачинец с приглашением на Танцы

"Неожиданным для меня было приглашение принять участие в "Танцах со звездами", ведь я с совершенно иного вида спорта. Одно дело человека научить движениям, а совсем другое переучить спортсмена - у нас уже есть поставлена ​​позиция тела, ног, шагов. Но я не привык отказываться от новых вызовов. Я уже успел соскучиться за волнующими минутами перед выходом на стадион. Уверен, что камеры, зрители и волнения перед выходом на паркет в прямом эфире подарят мне эти незабываемые ощущения. Шоу Танцы со звездами - это тот же спорт и привычный для меня тренировочный процесс, где неделю трудно готовишься, а потом тебя ждет экзамен: в футболе - матч, а теперь будет прямой эфир. Но и здесь перед выходом на паркет, я смогу сказать себе: спасибо зрителям, что пришли, поддерживаете и смотрите на нас, сейчас я покажу все, что умею", - отметил футболист.

На Танці з зірками 2020 уже идут Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Даша Петрожицкая, Юлия Саина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Позитив и Сергей Тачинец.

Напомним, судьями проекта Танці з зірками 2020 станут Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Шоу начнется традиционно с осенью 2020.

Ранее назвали партнеров Позитива и Сергея Танчинца на шоу танці з зірками.