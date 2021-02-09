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Телеведущая попала в болото с лягушками, чтобы выиграть соревнование

9 февраля 2021, 19:22

Ведущая нового канала Анастасия Кошман рассказала, как устроилась на экстремальную работу во Въетнаме.

Анастасия Кошман
Анастасия Кошман / instagram.com/a_koshman/

Ведущая хардкор-реалити "У кого больше?" которое показывает Новый канал, Анастасия Кошман добровольно отправилась на поля выращивания лягушек ради победы в шоу.

Анастасия Кошман для победы перебирала мертвых червей шелкопрядов, копалась в гнилой рыбе и даже отравилась аммиаком. Потом она решила стать ловцом огромных лягушек для въетнамского ресторана.

"В поисках работы я зашла в местный ресторан, – говорит ведущая. – Единственное, что у них нашлось для меня – это ловля лягушек. Оказывается, она часто является основным блюдом на застольях во Вьетнаме. Поэтому нужно было поехать за город, на специальное поле, где выращивают этих земноводных и выловить тридцать штук. За выполнение работодатель обещал зарплатную ставку, а потом еще отдельные бонусы за каждую лягушку".Читайте такжеУкраинская телеведущая-вегетарианка работала на забое свиней во время чумы

Большого выбора работы в этой стране у Насти не было, а заработать хотелось, поэтому она таки решилась столкнуться со своим страхом и согласилась на такую охоту, не осознавая всех рисков.

Анастасия Кошман
Анастасия Кошман / пресс-служба

"Мы приехали на лягушачье поле. Похоже было, скорее, на какое-то болото, – рассказывает ведущая. – Так я сразу поняла масштабы проблемы, ведь боюсь болот. Кто вселился в меня, когда я согласилась на это задание, не знаю. Вьетнамцы ловят лягушек босыми. Я попросила у местного тапочки, которые сразу чуть не утопила на этом водянистой поле. Было очень трудно и неприятно: ноги вязнут, лягушек сразу не видно, их надо искать наощупь в грязи, они прыгают, убегают. Учитывая, что у меня фобия, боязнь темного дна, то вообще не знала, что делать в этой ситуации".

Анастасия Кошман
Анастасия Кошман / пресс-служба

Девушка пережила самые страшные моменты в жизни, стараясь пережить ужас и отвращение ради зарплаты. Но кто все же победил в упорной борьбе – Настя с желанием победить или страх – смотрите в полном выпуске реалити "У кого больше?" из Вьетнама на сайте и на YouTube Нового канала.

А новые выпуски проекта выходят каждую субботу в 12:00 в эфире телеканала.

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