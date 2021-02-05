Телеведущая раскрыла три способа ухаживать за лицом во время поездок

Анастасия Кошман / Пресс-служба

Телеведущая нового канала Анастасия Кошман, которая снимается в проекте "У кого больше?" еще и дипломированный косметолог, и даже пыталась использовать свой навык во время поиска работы на шоу.

Для съемок проекта Анастасия много путешествовала, но, как и все девочки, хотела оставаться всегда красивой.

Основываясь на своем опыте и навыках, девушка собрала ТОП-3 совета для туристов, как оставаться красивой во время путешествий и поделилась своими советами с пресс-службой Нового канала.

"Начну с того, что мой уход за кожей практически никак не отличается в командировках или путешествиях и дома, – говорит ведущая. – Советую и вам так научиться. Должна быть база элементарных средств, которые вы сможете брать с собой всегда и повсюду. Но несколько лайфхаков у меня все же есть".

Совет №1 – Берите самое необходимое

В первую очередь, нужно всегда иметь при себе средство для умывания кожи.

"Очищение – это очень важно в любом месте. А особенно в путешествиях, когда вы много времени проводите в транспорте. И не важно, холодная это страна или теплая, но тщательное умывание должно быть обязательным, - говорит Анастасия - Затем советую тонизировать кожу, протирая ватными дисками массажными движениями. А дальше уже в ход идет увлажняющий или по типу вашей кожи крем. Это базовые вещи, которые нужно делать, несмотря на обстоятельства, чтобы вы выглядели уверенно, а ваша кожа не страдала".

Анастасия советует не брать большие емкости а использовать крошечные "походные" флакончики.

Анастасия Кошман / Пресс-служба

Совет №2 – Бой солнцу

"Пользуйтесь солнцезащитными кремами, – советует Настя. – Неважно, куда вы едете. На море, в тур по Европе или в горы. Поверьте, там тоже есть солнце, и оно очень активное. Я знаю много случаев, когда обгорали, катаясь на лыжах".

Совет №3 – Не экспериментируйте

По мнению девушки, путешествия - не самое лучшее время экспериментировать с кожей, и особенно пробовать новые "местные средства".

"Я не люблю и не советую экспериментировать и брать что-то из местных средств. Никогда не знаешь, как оно повлияет на твою кожу, – отмечает ведущая "У кого больше?". – А вот возвращаясь из путешествий, когда еду домой, покупаю много нового. Любые косметические магазины – рай. Где бы я ни была – в Америке или на Бали, всегда привезу маску, крем или еще какие-то средства. И уже только дома начинаю пробовать, экспериментировать. А еще это классный сувенир для друзей".

Анастасия Кошман / Пресс-служба

Бонусный лафхак

"Не забудьте о волосах, – говорит Анастасия. – Во-первых, я бы не советовала пользоваться тем, что предлагает отель. Всегда имейте при себе свой шампунь, кондиционер и масло для волос. Это тот минимум, который должен быть с собой в путешествиях всегда. Если говорить о дополнительных вещах, это может быть еще термозащитный спрей или увлажняющая пенка".

Новый выпуск "У кого больше?" выходит 6 февраля на Новом канале в 11-00. Анастасия Кошман попробует себя в экзотической работе во Въетнаме.

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