Концерт The Hardkiss Акустика в Киеве появился онлайн в полном объеме

Украинская группа The Hardkiss завершила свой украинский тур в 2019 году в Киеве грандиозным концертом во Дворце Спорта, в котором был аншлаг.
Спустя полгода концерт в полном объеме и качественной обработке команды группы вышел онлайн - на всех площадках.
The Hardkiss выпустили live-альбом по концерту Акустика, видео с которого было взято с концерта 4 ноября в Киеве во Дворце Спорта после которого Юлия Санина рассказала о своих планах на 2020 год - перерыве с концертами, обновлением репертуара, и тонко намекнула на новые песни с социальным смыслом.
После концерта Акустика, The Hardkiss Выпустили две такие песни - Косатка и Гора.
Последняя песня Гора вызвала особые споры в сети, ибо фанаты пытались понять, о чем именно песня - в ней и тема защиты природы, и смысл жизни и проблемы общества.
The Hardkiss - Акустика смотреть онлайн концерт целиком Киев:
The Hardkiss Акустика треклист:
- 0:00 Мелодія
- 5:16 OOːOO
- 10:05 Андромеда
- 11:46 Жива
- 16:03 Кораблі
- 19:44 Make-Up
- 24:08 Tony, Talk!
- 29:36 October
- 35:00 Де ти є
- 39:05 Коханці
- 43:58 Helpless/Щедрик
- 49:10 Прірва
- 52:10 Хто, як не ти
- 56:42 Журавлі
В концерт не вошли пара песен на бис и финал под Make-Up, под который танцевал весь Дворец Спорта.
Напомним, что концерт The Hardkiss Акустика показал телеканал 1+1 накануне 28 июня вечеров ко Дню Конституции.