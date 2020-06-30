Концерт The Hardkiss Акустика в Киеве появился онлайн в полном объеме

The Hardkiss - Акустика концерт целиком / Instagram

Украинская группа The Hardkiss завершила свой украинский тур в 2019 году в Киеве грандиозным концертом во Дворце Спорта, в котором был аншлаг.

Спустя полгода концерт в полном объеме и качественной обработке команды группы вышел онлайн - на всех площадках.

The Hardkiss выпустили live-альбом по концерту Акустика, видео с которого было взято с концерта 4 ноября в Киеве во Дворце Спорта после которого Юлия Санина рассказала о своих планах на 2020 год - перерыве с концертами, обновлением репертуара, и тонко намекнула на новые песни с социальным смыслом.

После концерта Акустика, The Hardkiss Выпустили две такие песни - Косатка и Гора.

Последняя песня Гора вызвала особые споры в сети, ибо фанаты пытались понять, о чем именно песня - в ней и тема защиты природы, и смысл жизни и проблемы общества.

The Hardkiss - Акустика смотреть онлайн концерт целиком Киев:

The Hardkiss Акустика треклист:

0:00 Мелодія

5:16 OOːOO

10:05 Андромеда

11:46 Жива

16:03 Кораблі

19:44 Make-Up

24:08 Tony, Talk!

29:36 October

35:00 Де ти є

39:05 Коханці

43:58 Helpless/Щедрик

49:10 Прірва

52:10 Хто, як не ти

56:42 Журавлі

В концерт не вошли пара песен на бис и финал под Make-Up, под который танцевал весь Дворец Спорта.

Напомним, что концерт The Hardkiss Акустика показал телеканал 1+1 накануне 28 июня вечеров ко Дню Конституции.