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Концерт The Hardkiss Акустика в Киеве появился онлайн в полном объеме

Концерт украинской рок-группы The Hardkiss Акустика во Дворце Спорта в Киеве вышел онлайн впервые в полном объеме

30 июня 2020, 12:56
The Hardkiss - Акустика
The Hardkiss - Акустика концерт целиком / Instagram

Украинская группа The Hardkiss завершила свой украинский тур в 2019 году в Киеве грандиозным концертом во Дворце Спорта, в котором был аншлаг.

Спустя полгода концерт в полном объеме и качественной обработке команды группы вышел онлайн - на всех площадках.

The Hardkiss выпустили live-альбом по концерту Акустика, видео с которого было взято с концерта 4 ноября в Киеве во Дворце Спорта после которого Юлия Санина рассказала о своих планах на 2020 год - перерыве с концертами, обновлением репертуара, и тонко намекнула на новые песни с социальным смыслом.

После концерта Акустика, The Hardkiss Выпустили две такие песни - Косатка и Гора.

Последняя песня Гора вызвала особые споры в сети, ибо фанаты пытались понять, о чем именно песня - в ней и тема защиты природы, и смысл жизни и проблемы общества.

The Hardkiss - Акустика смотреть онлайн концерт целиком Киев:

The Hardkiss Акустика треклист:

  • 0:00 Мелодія
  • 5:16 OOːOO
  • 10:05 Андромеда
  • 11:46 Жива
  • 16:03 Кораблі
  • 19:44 Make-Up
  • 24:08 Tony, Talk!
  • 29:36 October
  • 35:00 Де ти є
  • 39:05 Коханці
  • 43:58 Helpless/Щедрик
  • 49:10 Прірва
  • 52:10 Хто, як не ти
  • 56:42 Журавлі

В концерт не вошли пара песен на бис и финал под Make-Up, под который танцевал весь Дворец Спорта.

Напомним, что концерт The Hardkiss Акустика показал телеканал 1+1 накануне 28 июня вечеров ко Дню Конституции.

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