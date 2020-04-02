Гора - The Hardkiss представили новый клип

The Hardkiss Гора - смотреть онлайн / The Hardkiss

Знаменитая украинская группа The Hardkiss, фронвумен которой Юлия Санина недавно анонсировала концерт к 10-летию, представила новую песню Гора - из предстоящего альбома группы.

Песня Гора была анонсирована загодя, и еще до релиза поклонники с нетерпением начали ее обсуждать вод роликом на Youtube

Юлия Санина в новом клипе предстает сразу в трех образах, и в трех временных рамках - воительница в стиле хард металл во время апокалипсиса в разрушенном городе - на фоне горящих авто и заполненных людьми улиц.

The Hardkiss Гора - новый клип / The Hardkiss

После этого Юлия в шикарном воздушном платье в лесу на природе поет для людей, которые были в разрушенном городе - и обычные и в военной форме.

Также появляются кадры всех этих людей, и Юлии в том же лесу, только разрушенном и сожженном - остались только обгорелые стволы, а от природы ничего не осталось.

The Hardkiss Гора - смотреть онлайн клип:

The Hardkiss Гора - текст песни

Крок

Я стою за порогом

Тиха мантра на вустах (на вустах)

Крок

Як далеко до Бога

У задимлених містах

Йду на вершину

Дихає жаром Кіліманджаро

Говорить гора

Не знаєш ти меж

Куди ти біжиш, коли ти минеш

Говорить гора

Що хочеш проси

Дай з неба гора

Живої роси

Дім

Отруїли коріння

Отруїли свій сад (свій сад)

Дім

Безневинні і винні

Заглядають в небеса

Йдуть на вершину

Дихає жаром Кіліманджаро

Говорить гора

Не знаєш ти меж

Куди ти біжиш, коли ти минеш

Говорить гора

Що хочеш проси

Дай з неба гора

Живої роси

До небес далеко нам

Створені безкрилими

До небес далеко нам

Створені безкрилими ми

Народились сильними

А стали вразливими ми

Говорить гора

Не знаєш ти меж

Куди ти біжиш, коли ти минеш

Говорить гора

Що хочеш проси

Дай з неба гора

Живої роси

Говорить гора

Не знаєш ти меж

Куди ти біжиш, коли ти минеш

До тебе, гора, слова й голоси

Проси у небес

За нас попроси

Клип на предыдущую песню из нового альбома - Косатка The Hardkiss представили 19 февраля.

До этого Дуа Липа представила новую песню Break My Heart, а на следующий день досрочно выпустила весь альбом Future Nostalgia из-за коронавируса.