Косатка - The Hardkiss представили новую песню и клип

Косатка - The Hardkiss клип онлайн / The Hardkiss

Группа The Hardkiss 19 февраля представила клип на песню Косатка из нового альбома . Юлия Санина спела новую лирическую эмоциональную песню Косатка, и заинтриговала клипом.

"Косатка — это не просто песня, это состояние. Погружение в прямом и переносном смыслах. Это рассказ человека, который хочет увидеть свет другими глазами, взглянуть на вещи с другой точки зрения. Побыть кем-то другим, например, косаткой. У каждого из нас, в отличие от животных, столько возможностей, но, к сожалению, используем мы их так редко. Косатка может только мечтать увидеть мир. Увидеть далекие страны, поля за океаном, мельницы и новые города. Именно об этом она мечтает и поет", - рассказала Юлия Санина.

Автором клипа выступил известный режиссер Валерий Бебко. Лирический трек группы The Hardkiss он решил дополнить нежным клипом в синих тонах. Прогнозируемо, что в ролике можно увидеть большую косатку, которая плавает над коллективом.

Косатка - The Hardkiss смотреть онлайн новый клип:

Косатка - The Hardkiss текст песни

Плавати косаткою, заплющивши очі

Торкатися п‘яткою дна

І злітати вверх

Падати у хвилі одна

[Chorus]

Велика і сумна

Вона співає про поля за небокраєм

Яких, на жаль, ніколи не пізнає

Про міста під дощами

Про космічнії храми

Про людей із палкими

І живими серцями

[Verse 2]

Гратися між пастками

Вмиватись льодами

Сміливо торкатись човна

Пальці на плавці

Змінює сьогодні одна

[Chorus]

Велика і сумна

Вона співає про поля за небокраєм

Яких, на жаль, ніколи не пізнає

Про міста під дощами

Про космічнії храми

Про людей із палкими

І живими серцями

Недавно новый клип выпустил Тилль Линдеман в своем проекте Na Chui - Till the End.