Косатка - The Hardkiss представили новую песню и клип

Группа The Hardkiss презентовал обещанную песню косатка, которая глубоко трогает душу.
Группа The Hardkiss 19 февраля представила клип на песню Косатка из нового альбома . Юлия Санина спела новую лирическую эмоциональную песню Косатка, и заинтриговала клипом.
"Косатка — это не просто песня, это состояние. Погружение в прямом и переносном смыслах. Это рассказ человека, который хочет увидеть свет другими глазами, взглянуть на вещи с другой точки зрения. Побыть кем-то другим, например, косаткой. У каждого из нас, в отличие от животных, столько возможностей, но, к сожалению, используем мы их так редко. Косатка может только мечтать увидеть мир. Увидеть далекие страны, поля за океаном, мельницы и новые города. Именно об этом она мечтает и поет", - рассказала Юлия Санина.
Автором клипа выступил известный режиссер Валерий Бебко. Лирический трек группы The Hardkiss он решил дополнить нежным клипом в синих тонах. Прогнозируемо, что в ролике можно увидеть большую косатку, которая плавает над коллективом.
Косатка - The Hardkiss смотреть онлайн новый клип:
Косатка - The Hardkiss текст песни
Плавати косаткою, заплющивши очі
Торкатися п‘яткою дна
І злітати вверх
Падати у хвилі одна
[Chorus]
Велика і сумна
Вона співає про поля за небокраєм
Яких, на жаль, ніколи не пізнає
Про міста під дощами
Про космічнії храми
Про людей із палкими
І живими серцями
[Verse 2]
Гратися між пастками
Вмиватись льодами
Сміливо торкатись човна
Пальці на плавці
Змінює сьогодні одна
[Chorus]
Велика і сумна
Вона співає про поля за небокраєм
Яких, на жаль, ніколи не пізнає
Про міста під дощами
Про космічнії храми
Про людей із палкими
І живими серцями
Недавно новый клип выпустил Тилль Линдеман в своем проекте Na Chui - Till the End.