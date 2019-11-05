Как прошел концерт The Hardkiss в Киеве: Юлия Санина заинтриговала планами на будущее

The Hardkiss / Facebook Hardkiss

В Киеве 4 ноября прошел финальный акустический концерт нового тура The Нardkiss, на котором был солд-аут еще в первые дни продажи билетов. Зал был переполнен, а сама солистка группы Юлия Санина была в лирическом и немного драматическом настроении из-за того, что закончился их замечательный тур по Украине.

На концерте Юлия Санина исполнила 17 песен и выходила на бис. Например, легендарную Make-up она исполняла дважды, и в конце концерта попросила людей встать с мест, подойти под сцену и немножко потанцевать с ней под песню Make-up.

А после концерта Юлия Санина призналась, что всех фанатов ждет сюрприз, ибо они планируют обновить и дополнить репертуар и начинает работать с новым материалом.

"Потому что он есть, его много, много новых песен лежат, и ждут, пока дойдут руки. Нужно просто засесть в студию. На некоторое время Hardkiss прекратит концертную деятельность, чтобы накопить материал, и сделать ВАУ! в 2021 году", - сказала Юля Санина

Кроме того, Юлия пообещала выпустить новый клип уже до Нового Года.

"Мы будем снимать новую видео работу, и надеюсь, что мы успеем снять ее до Нового Года. И я чувствую, что это будет социальная песня, не про любовь", - сказала она.

Группа проехалась с концертом The Hardkiss Акустика по всей Украине - концерты были в Одессе, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Николаеве и Киеве. Группа приготовила новые эффекты, освещение и конечно же подготовило 15 музыкантов, которые играли для выступления Юлии.

The Hardkiss акустика: как прошел концерт в Киеве / Главред

Задумка была сделать новые хиты группы под акустическое исполнение. Создавать концерт помогали Мария Григоращенко, Наталья Лысенкова и Наталья Ровенская, которые уже создали концерт Залізна ластівка.

На концерте были такие песни - Антарктида, 00:00, Жива, Кораблі, Де ти є, Коханці, Серце, Вуаль, Прірва, Хто як не ти, Make-up, Tony Talk, Part of me, October Helpless и Stones.

Юлия Санина была в красивом нежном платье с дополнительными пышными прозрачными юбками и накидками, которые она частично сняла во время концерта. Она не просто пела, как обычно, исполнительница сама пустилась в пляс под свои песни, и заразила этим весь зал.

Юлия Санина пообещала, что будет аудио-версия концерта The Hardkiss акустика, и также выйдет видео-версия, которую они выпустят сами - для этого на последнем концерте велась видео съемка, и в ближайшее время будут смонтированы лучшие номера.

Напомним, что накануне, в сентябре The Hardkiss выпустили клип на новую песню из своего следующего альбома - Жива.