Жива: Юлия Санина сгорает дотла в новом невероятном клипе The Hardkiss

The Hardkiss Жива онлайн / YouTube

Юлия Санина стала вампиршей в новом клипе группы The Hardkiss, и убила сотни людей.

По сюжету нового клипа Жива Юлия Санина становиться вампиром из-за героя ее мужа - Валерия Бебко, и попадает в вампирский клан.

Санина представила первый клип к новому альбому, который планируется к выходу в 2020 году.

Клип Жива получился очень готичным, и с невероятными спецэффектами - героиня Саниной в конце выходит на солнце, и клипмейкер запечатлел, как она начинает гореть и дымиться, а потом до конца сгорает на крыше высотки.

Среди моментов съемки есть сцена, когда героиня клипа вспыхивает на утреннем солнце на краю крыши киевской высотки.

Фанаты пришли в неимоверный восторг от новой песни и клипа группы, и уже забросали комментариями его в Instagram, YouTube и Facebook.

Hardkiss Жива смотреть онлайн новый клип:

Ранее солистка группы Kazka впервые показала парня.