Жива: Юлия Санина сгорает дотла в новом невероятном клипе The Hardkiss

Группа The Hardkiss выпустила новый клип Жива, который передает целую гамму эмоций, благодаря необычному голосу солистки Юлии Саниной.
Юлия Санина стала вампиршей в новом клипе группы The Hardkiss, и убила сотни людей.
По сюжету нового клипа Жива Юлия Санина становиться вампиром из-за героя ее мужа - Валерия Бебко, и попадает в вампирский клан.
Санина представила первый клип к новому альбому, который планируется к выходу в 2020 году.
Клип Жива получился очень готичным, и с невероятными спецэффектами - героиня Саниной в конце выходит на солнце, и клипмейкер запечатлел, как она начинает гореть и дымиться, а потом до конца сгорает на крыше высотки.
Среди моментов съемки есть сцена, когда героиня клипа вспыхивает на утреннем солнце на краю крыши киевской высотки.
Фанаты пришли в неимоверный восторг от новой песни и клипа группы, и уже забросали комментариями его в Instagram, YouTube и Facebook.
Hardkiss Жива смотреть онлайн новый клип: