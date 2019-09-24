Солистка Kazka впервые показала своего парня: кто это?

Александра Зарицкая / Instagram

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая спустя 2 года после создания, участия в Х-Факторе и выпуска супер-хитов о нелегкой женской жизни, наконец раскрыла самую главную интригу десятилетия, показав своего возлюбленного.

Александра Зарицкая опубликовала фото своего избранника в Instagram.

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"Тихенько вкрасти від людей. До ніг кидати орхідеї", - подписала фото Александра.

Поклонники решили, что это настоящий каминг-аут для певицы, ведь личную жизнь она за все время держала в секрете.

Теперь же на фото - вот он - парень солистки Kazka. Оказалось, что Александра встречается с Никитой Будашем - гитаристом и клавишником группы Kazka.

На снимке они позируют в Нью-Йорке - Александра лицом к фотографу, а Никита стоит спиной, всматриваясь в город. Александра нежно его обнимает и прижимается к плечу Никиты.

Александра Зарицкая / Instagram

Поклонники поспешили со своими комментариями поздравить певицу.

"Какой красивый каминг-аут!", "Ехххх, ця любов", "как соловушек, когда слушаешь", "Це така ж буде iстория, як i в Потапа с Настею, ось побачите буде весiлле)", "Они вместе?", - пишут в комментариях.