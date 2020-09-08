"Трус и подлец": доктор Мясников высказался о приговоре Ефремову

Михаил Ефремов / УНИАН

Главрач московской больницы, который выступает на ТВ, известный зрителям как доктор Мясников предположил, что вместо суда, Михаилу Ефремову было бы лучше умереть во время ДТП.

"Мне горько все это видеть и слышать. Все, что там делается, унизительно наблюдать. Ни в какое раскаяние Ефремова я не верю. Он просто не мужчина. Ефремов — трус и подлец! — заявил Мясников изданию Вечерняя Москва.

В жизни бывает разно, и по словам Мясникова, беду люди должны встречать лицом к лицу, и отвечать за поступки.

"Он пытался спрятаться, постоянно лгал. Он заявлял, что якобы ничего не помнит. Я не верю ему. Ефремов хотел "отмазаться", у него не вышло. Тогда он решил "сознаться" в надежде получить послабление — вдруг судья зачтет?" — возмущенно подчеркнул врач о Ефремове.

Мясников с горечью констатировал, что лучшим для народного артиста было бы умереть в аварии, которую он устроил. Врач предположил, что в этом случае от известного артиста "хоть что-то осталось бы — он сохранил бы часть своего достоинства". По словам телеведущего, "Михаил Ефремов своим поведением полностью уничтожил себя".

Напомним, что накануне оглашения приговора суда Михаил Ефремов предположил, какой срок наказания ему назначит суд.