Михаил Ефремов спрогнозировал свой срок

Михаил Ефремов / Гражданин поет

Российский актер Михаил Ефремов после окончания слушаний по делу о ДПТ со смертельным исходом, которое он спровоцировал, прокомментировал возможное заключение.

Михаил Ефремов рассчитывает не на самый большой срок, сказал он во время общения со СМИ со своим адвокатом Эльманом Пашаевым, кадры которого были показаны в программе Новые русские сенсации на канале НТВ.

"Я думаю, что восемь лет", - сказал он. Пашаев считает, что суд назначит 6 лет заключения.

По их мнению, это будет колония с более-менее комфортными условиями содержания.

"Если я там еще концерт дам, то совсем будет хорошо", - отвечает на это Ефремов.

Они только негативно высказались о том, что суд не разрешил провести дополнительную ДНК-экспертизу подушки безопасности и салона авто, так как первой официальной им было недостаточно.

Напомним, что родители погибшего в ДТП с Ефремовым вернули актеру деньги-компенсацию

Перед последней неделей суда Михаил Ефремов вернулся под защиту Пашаева, так как все остальные адвокаты просто советовали признать свою вину.

На суде защитники Ефремова пытались доказать, что в авто актер был не сам, и не сидел за рулем. Также суд перерывался несколько раз из-за "минирования" и госпитализации Ефремова с псевдоинсультом.

Российский актер Михаил Ефремов вечером 8 июня в Москве спровоцировал ДТП, где Сергей Захаров получил смертельные травмы, от которых умер по прибытии в б больницу. Ефремов утверждает, что ничего не помнит о 8 июня.