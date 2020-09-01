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Родители погибшего в ДТП с Ефремовым вернули актеру деньги-компенсации

1 сентября 2020, 17:52

История с пьяной автоаварией, которую устроил актер пока и не думает заканчиваться.

Ефремов
Михаил Ефремов / УНИАН

Родственники Сергея Захарова ‒ водителя фургона, который погиб в ДТП в центре Москвы, устроенном Михаилом Ефремовым, возвратили артисту деньги, которые он перевел на их счета в качестве компенсации.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката потерпевших.

По его словам, речь идет о сумме по 200 тысяч рублей (около 75 тысяч гривен по нынешнему курсу) для каждого пострадавшего.

"По словам адвоката, вдова потеряла сознание, когда увидела, от кого пришли деньги. Она, брат и младший сын отправили их обратно", ‒ говорится в тексте.

Не отказался от денег только старший сын погибшего, который подал в суд иск на 7,5 млн рублей (около2,8 млн гривен) компенсации. Однако после того, как он получил от Ефремова перевод на 200 тысяч рублей, истец уменьшил исковое требование ровно на эту сумму и теперь требует у Ефремова 7,3 млн рублей.

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Напомним, ранее Михаил Ефремов во время суда отказался признавать собственную вину и утверждал, что не был за рулем джипа, который врезался в фургон Захарова.

"Назначьте биологическую экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности. Я никогда не садился пьяным за руль. Прошу суд принять наше ходатайство", — обратился он к судье, но получил отказ.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса ДТП
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