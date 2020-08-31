Ефремов на суде попросил исполнить "свое последнее желание"

Михаил Ефремов / УНИАН

В Пресненском суде столицы РФ после перерыва в несколько суток продолжается слушание судебного дела по летальной аварии с актером Михаилом Ефремовым.

Об этом сообщают российские СМИ.

Адвокат актера Эльман Пашаев выступил с заявлением, что Ирина Стерхова не является гражданской супругой погибшего Сергея Захарова. Якобы мужчина просто снимал у нее жилье.

Сам же Ефремов отказывается признавать собственную вину и утверждает, что не был за рулем джипа, который врезался в фургон Захарова.

"Ваша честь, я в изумлении. На всех кадрах виден след у меня на шее от ремня безопасности. Видно, что я не в себе, не только пьян. В старину суд выполнял последнее желание приговоренного к казни. Меня приговорили к казни еще 9 июня на всех федеральных каналах, куда так любят ходить адвокаты потерпевших. Я вас прошу — выполните мое последнее желание. Назначьте биологическую экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности. Я никогда не садился пьяным за руль. Прошу суд принять наше ходатайство", — заявил актер.

Однако судья отказала в ходатайстве и сделала Ефремову замечание за несдержанность.

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Напомним, ранее российский актер Михаил Ефремов отправил деньги четырем потерпевшим по делу о ДТП с Сергеем Захаровым. В начале судебного заседания адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объявил ‒ актеру провели экспертизу и обнаружили расстройство личности и алкоголизм.