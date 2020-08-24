"Серп и молот всем в зад": Джигурда пришел на суд поддержать Ефремова

Никита Джигурда / УНИАН

Скандально известный певец, шоумен и актер Никита Джигурда пришел под суд поддержать актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении ДТП с летальным исходом в центре Москвы.

Об этом сообщает портал РЕН-ТВ.

У здания Пресненского суда Джигурда выступил перед журналистами с пламенной речью.

"Серп и молот всем тем в зад, кто устроил сей дурдом. Я нормально реагирую на то, что Добровинский меня называет городским сумасшедшим. Я ‒ артист", — заявил он.

Никита Джигурда также отметил, что цель его визита в суд — привлечь внимание к несправедливости. Актер уверен ‒ процесс над Ефремовым устроила все "группа шакалов", возглавляемая "мошенником Добровинским".

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Напомним, ранее Российский актер Михаил Ефремов отправил деньги четырем потерпевшим по делу о ДТП с Сергеем Захаровым. В начале судебного заседания адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объявил ‒ актеру провели экспертизу и обнаружили расстройство личности и алкоголизм.