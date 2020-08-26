"Все предлагают признать вину": Ефремов вернулся под защиту Пашаева

Михаил Ефремов / Facebook Господин Хороший

Михаил Ефремов за выходные передумал, и вернулся под защиту Эльмана Пашаева в суде по делу о смертельном ДТП, после которого от тяжелых травм умер Сергей Захаров.

Михаил Ефремов выбрал Пашаева потому что все другие адвокаты в этом деле видели только один выход - самому признать свою вину, пишет телеграм-канал Mash.

"Он говорит: Я понял, что это всё. Эльман, защищайте. Все мне предлагают признавать свою вину", - сказал Эльман Пашаев СМИ.

По словам Пашаева, другие юристы предлагали актеру во всем сознаться.

Вот поэтому Ефремов и вернулся к юристу. Также Пашаев утверждает, что ему поступила информация о проблемах, которые могут у него возникнуть. Ранее Главред писал, что на Пашаева якобы завели уголовное дело.

Но адвокат же ничего не боится и будет защищать Михаила Ефремова до конца.

Также, появилась информация, что сейчас в отношении Пашаева проводится проверка по делу о мошенничестве, которую адвокат списывает на "давление" по делу Ефремова.

Напомним, что на суде 21 августа Михаил Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева, и заявил, что найдет более профессионального защитника.