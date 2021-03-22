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Участница Холостяка взбудоражила Сеть признанием после первого поцелуя

22 марта 2021, 12:21

В третьем выпуске шоу Холостяк 2021 произошел первый поцелуй с Холостяком. Девушка Юля неожиданно сделала заявление после этого.

Холостяк 2021 - Юля
Холостяк 2021 - Юля / СТБ

Холостячка Юля, у которой было свидание и индивидуальное общение с Михаилом Заливако, жарко с ним поцеловалась во время новой встречи на третьей неделе Холостяка 2021.

Михаил посетил девушек, и Юля первая позвала его на тет-а-тет, где призналась, что скучала и поцеловала. Тепер в своем Instagram девушка прокомментировала поцелуй и сделала интригующее признание.

"Нежные поцелуи, ласковые прикосновения, мурашки по телу... рядом с тобой я очутилась на небесах.⠀Скажи, что происходит со мной? Может я начинаю влю......?", - пишет Юля.Читайте такжеХолостяк 11 сезон: как прошел 3 выпуск и какие девушки покинули шоу

"Вы вместе, это 100%", "Вы очень красивая пара. Сразу понравилась как только увидела тебя в костюме зайки", "Очень милые", "Очень красивые", "Самый щасливый момент", - пишут ей в комментариях.

До этого она уже публиковала видео самого поцелуя, который зафиксировал СТБ.

"Я сидела рядом с тобой на диване и всеми фибрами души посылала "целовательные" сигналы.⠀Видела чертиков в твоих глазах. Неужели ты издеваешься надо мной или все эти женские штучки не работают? Ну целууууй меня, я же тебе намекаю!!! И вдруг твои губы коснулись моих. Дыхание перехватило. Приятное тепло поселилось в моей душе.⠀Вот какие они ... эти бабочки в животе..", - рассказала Юля и показала самый интересный момент.

Ранее Юля также заявила в сети, что поддерживает решение Михаила в отношении создать два дома, чтобы лучше познать девушек.

Напомним, что на третьей неделе шоу Холостяк покинуло сразу полдесятка участниц.

Все новые выпуски шоу Холостяк выходят на СТБ по пятницам в 19-00. Смотреть онлайн и можно будет на сайте канала.

СТБ новости шоу бизнеса Холостяк 11 сезон онлайн
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