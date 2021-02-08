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Украинская телеведущая-вегетарианка работала на забое свиней во время чумы

8 февраля 2021, 20:30

Телеведущая Нового канала во Вьетнаме срочно нашла себе работу по уходу за свиньями, но оказалось, что вегетарианка получила не совсем то, что искала.

Анна Олицкая
Анна Олицкая / Новый канал

Украинская телеведущая и интервьюер Аня Олицкая попала на работу, которая потребовала от нее не только физических усилий, но и силы воли преодолеть свои убеждения.

В недавнем выпуске проекта "У кого больше?" из Вьетнама девушкам-ведущим нужно было всю свою силу воли чуть ли не на каждой работе. Сложно было и морально, и физически. Пока Анастасия Кошман копалась в гнилой рыбе и мертвых червях-шелкопрядов, вегетарианка Аня Олицкая рассказала нам, как пыталась справиться с теплым мясом во время работы на свиноферме.

"Мне предложили за целую смену на свиноферме только 100 тысяч донгов, это не более, чем сто гривен. Согласитесь, что это просто "копейки", - говорит ведущая. - Я попросила больше денег. Хотя бы 200 тысяч донгов. Немного украсила ситуацию, сказав, что не новичок, а свинарка с опытом - работала в Мексике в хайтек-свиноферме. Уговорила результате в 150 тысяч донгов, но и это было под вопросом".Читайте такжеУкраинская телеведущая чуть не потеряла сознание в окружении раздетых мужчин

Анна Олицкая
Анна Олицкая на свиноферме/ пресс-служба Нового канала

Отчаяние от небольшой зарплаты - только цветочки по сравнению с тем, что ожидало Аню в процессе работы - в стране как раз эпидемия африканской свинной чумы.

"У свиней стоял ужасный запах, но нужно было себя пересилить и работать, - рассказывает ведущая. - Основные обязанности - помыть животное водой из шланга и почистить потом щеткой. Работник фермы, которому я помогала, объяснил, что это, чтобы уберечь свиней от африканской чумы. Вы представьте! Он рассказал, что во время съемок во Вьетнаме бурлила эта болезнь. А за месяц до нашего приезда на свиноферму от нее там умерло целых пять животных".

Анна Олицкая
Анна Олицкая / пресс-служба Нового канала

Аня собрала всю волю в кулак и выполнила свои задачи. Но на этом приключения не закончились.

"Оказывается, обязанностью каждого свинарки на ферме есть еще и обработки свежего мяса, - говорит ведущая. - Надо было порезать еще теплую свинину и попаковать ее для поставок в рестораны. Мне было очень сложно выполнить эту задачу, ведь я не ем мяса, потому что вегетарианка. А здесь на прилавке, прямо передо мной, - теплые куски мяса и целая свиная голова".

Анна Олицкая
Анна Олицкая / пресс-служба Нового канала

Атмосфера в воздухе была, мягко говоря, напряженная: работодатель стоял над душой и жалел, что согласился на большую ставку за работу, называя поведение Ани неадекватным.

А сама ведущая никак не могла взять себя в руки и взяться голыми руками за мясо. Как закончились "карусели" , и сколько все же заработала на свиноферме Аня Олицкая, можно посмотреть в полном выпуске реалити "У кого больше?" из Вьетнама на Новом канале и на YouTube Нового канала.

Напомним, что новые серии проекта "У кого больше?" выходят каждую субботу в 12:00 в эфире телеканала.

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