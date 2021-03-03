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Украинский ведущий попал в неприятности из-за ставок на боях без правил

3 марта 2021, 21:00

Телеведущий Нового Канала отправился на съемки в Индию, но впутался в "историю", пытаясь заработать на ставках на бои.

Валентин Черняховский
Валентин Черняховский / Instagram

Участники нового выпуска хардкор-реалити "У кого больше?", которое показывает Новый канал, в очередной раз принялись за экстремальную работу ради победы на шоу.

Местом съемок была Индия, Джайпур, и Валентин Чернявский был вынужден заняться традиционной индийской борьбой на деньги. Это что-то очень похоже на бои без правил, но со своими особенностями, рассказал он Главреду.

"Эту работу я сам себе не выбирал. Ее мне "подкинула" на этапе Подстава соведущая Алина Мисечко, - говорит ведущий. - Я, мягко говоря, был не в восторге, потому что никогда в жизни не дрался. Рос в хорошем районе, в детстве только ходил четыре дня в дзюдо и неделю на бокс. А здесь мне пришлось освоить азы индийской борьбы - кушти. Суть проста - положить соперника на лопатки".Читайте также"Светит 5 лет тюрьмы": украинский ведущий попал в незаконную аферу в Африке

Ведущий нового тревел шоу, которое снимает Новый канал получил только экспресс-курс. Нужно пожить противника на лопатки в одних только грязных трусах при помощи пары приемов.

Валентин Черняховский
Валентин Черняховский / Пресс-служба

"Особенно подробно о борьбе мне никто ничего не говорил, - говорит Валентин. - Познакомили с тренером, который рассказал какие азы. Затем мы подготовили поле для боя. Им, кстати, служит просто небольшая яма с кучей песка, забрызгивают смесью воды, сыворотки и куркумы. Специя служит антисептиком, а сыворотка смягчает песок. Борются там ребята в нижнем белье, поэтому и мне выдали трусы. Они были, мягко говоря, о-о-очень не первой свежести, но, к счастью, мне разрешили надеть их поверх своих. Особого тренировки не было. Я просто посмотрел на бой опытных борцов, послушал комментарии тренера, и начал действовать сам".

Заработать на таком занятии можно только одним способом - поставить деньги на свою победу в спарринге. Первый раз Валентин проиграл, а на второй поставил большую сумму, чтобы все же победит на шоу "У кого больше?".

Валентин Черняховский
Валентин Черняховский / Пресс-служба

"Увидев соперников, я испугался, потому что это молодые подкачанные профессионалы, - рассказывает Валик. - Но уверенность в себе была. Первый бой я победил. Но, жаль, что ставка тогда не делал. Далее уже боролся на деньги. И здесь сыграл закон подлости. Один бой я проиграл и потерял свои тяжело заработанные средства, а во время второго произошел форс-мажор. Я не рассчитал свои силы и случайно травмировал своего соперника. У него выскочил ключичной сустав".

Залогом победы на шоу является большая, чем у соперника сумма заработанных денег, но никто не учитывал про форс-мажоры, например отсидка в тюрьме. Это и насторожило ведущего, который ожидал, что с ним сделают коллеги травмированного парня.

Как оказалось на подсчете денег в финале, травма парня сыграла решающую роли для Валентина, хоть он чудом избежал разбирательств со служителями закона.

Кто победил в выпуске " У кого больше? Индия" можно посмотреть на Новом канале или на его странице в Youtube. Все новые выпуски шоу регулярно выходят по субботам в 12-00 на Новом канале.

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